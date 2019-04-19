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Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Enerji Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Enerji Bakanları toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede, “Hazar bölgesi doğal kaynaklarının ülkemize ve diğer pazarlara iletilmesi için çalışıyoruz.

19 Nisan 2019 Cuma 18:41
Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Enerji Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Enerji Bakanları toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede, “Hazar bölgesi doğal kaynaklarının ülkemize ve diğer pazarlara iletilmesi için çalışıyoruz. Ülkelerimizin bölgesel ve küresel alanda başta enerji olmak üzere tüm alanlarda örnek bir işbirliği seviyesini yakalayacağımıza inancım tamdır” dedi.


Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü Enerji Bakanları toplantısı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisinde gerçekleştirildi. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Türkmenistan Jeoloji Bakanı Şahım Abdrahmanov katıldı. Toplantının ardından ülkelerin enerji bakanları arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı.



“Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan arasındaki işbirliği bölge ülkelere ve halklarına büyük kazanımlar sağlayacaktır”


Üçlü Enerji bakanları toplantısının ardından konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Dünyada bizler gibi birbirinin sevinciyle mutlu olan, üzüntüsüyle dertlenen başka ülkeler var mıdır bilmiyorum. Sayın devlet başkanlarımızın gerçekleştireceği zirve öncesinde işbirliğimizi güçlendirmek için her alanda temaslarımızı sürdürüyoruz. Bizlerde 3 ülke enerji bakanları olarak bu amaçla bir araya gelerek enerji alanında işbirliğimizi geliştirme niyetimizi ortaya koymuş olduk. Ülkelerimiz arasında uyum dayanışma ve uzlaşı sayesinde her alanda olduğu gibi enerji alanında hayata geçirilecek bir çok fırsatın mevcut olduğuna inancım tamdır. Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan arasındaki güçlü diyalog işbirliği sadece ülkelerimize değil bölge ülkelere ve halklarına büyük kazanımlar sağlayacaktır” dedi.



“Yerli ve yenilenebilir enerjilerin kullanımlarına öncelik veriyoruz”


Dünyadaki gelişmeleri takip ettiklerini kaydeden Bakan Dönmez, “Küresel gündem sürekli bir dönüşüm halinde, dünya politikasında sürekli yeni gelişmelerle karşı karşıya geliyoruz. Söz konusu dönüşümün siyasi teknik, ve insani olarak bir çok etkileri bulunmaktadır. Siyasi ve ekonomik gündeminin büyük bir belirleyicisi olan enerji sektörü de küresel dönüşümlere paralele olarak büyük bir şekilde değişmektedir. Ülke olarak bizde dünyadaki gelişmelere uyumlu olarak kendi enerji sektörümüzde bir dönüşüm sürecimizi sürdürmekteyiz. Yerli ve yenilenebilir enerjilerin kullanımlarına öncelik veriyoruz. Güçlü bir altyapı yatırımlarını geliştirmeye devam ediyoruz. Bizler bu adımları atarken, başta Azerbaycan ve Türkmenistan olmak üzere bütün dostlarımızı yanımızda görmek ziyadesiyle mutlu ediyor. Bizim önceliğimiz her zaman ülkemiz ve bölgemizdeki insanların refahı oldu ve olmaya da devam edecektir. Dünyada yaşanan gelişmelerin dışında kalmak mümkün değil. Bu noktada yaşanan husus ve gelişmeleri hepimizin ortak faydasına hizmet edecek şekilde yönlendirebilmemizdir” şeklinde konuştu.



“Hazar bölgesi doğal kaynaklarının ülkemize ve diğer pazarlara iletilmesi için çalışıyoruz”


Ülkelerin her alanda işbirliği anlayışı ortaya koyacaklarına inandığını belirten Bakan Dönmez, “Ülkelerimizin benimseyeceği işbirliği anlayışını enerjinin her alanında ortaya koyabileceğimize yürekten inanıyorum. Hidrokarbonlar, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi alanlarında ülkelerin pek çok hedefi ve bunlarla uyumlu pek çok fırsatı bulunmaktadır. Üstelik ülkelerimizin işbirliği gerçekleştireceği alanları bilimsel, teknik ve ekonomik imkanlarla güçlendirecek iradelerin bulunduğuna inanıyorum. Ayrıca sayın cumhurbaşkanımız, sayın Aliyev, sayın Berdimuhamedov arasındaki samimi ilişki güçlü diyalog ortak vizyon hedeflere ulaşmada bizleri daha da güçlü kılmaktadır. Bu güçlü iradeyle birlikte enerji alanında karşılıklı kazanım alanında atacağımız adımlarla hem ülkelerimizin hem de bölgenin enerji güvenliğine katkı sağlayacağımızı umut ediyorum. Bu çerçevede Hazar bölgesi doğal kaynaklarının ülkemize ve diğer pazarlara iletilmesi için çalışıyoruz. Ülkelerimizin bölgesel ve küresel alanda başta enerji olmak üzere tüm alanlarda örnek bir işbirliği seviyesini yakalayacağımıza inancım tamdır. Gerçekleştirdiğimiz bu günkü toplantı da hedeflediğimiz bu noktaya varacağımızın bir göstergesidir” diye konuştu.



“İmzaladığımız ortak bildiri ülkelerimiz arasında işbirliğini daha da ileriye taşıyacağını temenni ediyorum”


Ülkeler arasında her kademede diyaloglar gerçekleştireceklerini söyleyen Dönmez, “Ülkelerimiz arasında yalnızca üst düzeyde değil, her kademede gerçekleştireceğimiz diyaloglar enerjinin her alanında düzenli bilgi paylaşımının gerçekleştirilmesine gerektiğinde ilgi duyulan konularla ilgili istişare yapılmasına ve eşgüdümle ortak bir tutumun oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Bu toplantı çerçevesinde alacağımız kararların ve imzaladığımız ortak bildirinin ülkelerimiz arasında başta enerji olmak üzere tüm alanlardaki işbirliğinin daha da ileriye taşıyacak adımlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Enerji Bakanları Toplantı aile fotoğraf çekiminin sona erdi.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 18:41
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