Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan’dan DAK tatbikatı
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Deprem Arama Kurtarma (DAK) Tatbikatı, Ankara’da başarılı şekilde gerçekleştirildi.20 Haziran 2019 Perşembe 16:59
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Deprem Arama Kurtarma (DAK) Tatbikatı, Ankara’da başarılı şekilde gerçekleştirildi.
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Deprem Arama Kurtarma (DAK) Tatbikatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 4’üncü Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığından temsilciler ile ana ast birlik komutanlarının katılımıyla, Ankara’da başarılı şekilde gerçekleştirildi.
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