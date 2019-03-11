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Türkiye-Azerbaycan 6. Ortak Komisyon toplantısı

Azerbaycan İçişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Vilayet Eyvazov ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti'nin de katıldığı toplantıda ikili iş birliğinin artırılması yönünde görüş birliğine varıldı

11 Mart 2019 Pazartesi 19:37
Türkiye-Azerbaycan 6. Ortak Komisyon toplantısı

ANKARA (AA) - Azerbaycan İçişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Vilayet Eyvazov ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti'nin katılımıyla Ankara'da, 6. Ortak Komisyon Toplantısı düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Yardımcısı Serdengeçti, Azerbaycan İçişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Eyvazov ve beraberindeki heyet ile resmi ziyaret kapsamında gerçekleştirilen 6. Ortak Komisyon Toplantısı'nda bir araya geldi.

İki ülkeden üst düzey yöneticilerin de hazır bulunduğu toplantıda, ikili iş birliğinin artırılması yönünde görüş birliğine ve güvenlik alanında yürütülen ortak çalışmaların geliştirilmesine vurgu yapıldı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 19:37
  1. 6. Ortak Komisyon Toplantısı
  2. Azerbaycan İçişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Vilayet Eyvazov
  3. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti
  4. Emniyet Genel Müdürlüğü

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