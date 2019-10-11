Türkiye Arnavutluk maçı canlı takip
EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında Türkiye ile Arnavutluk karşı karşıya geliyor. İşte, Türkiye Arnavutluk maçı canlı takibi…11 Ekim 2019 Cuma 21:46
EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında Türkiye ile Arnavutluk karşı karşıya geliyor. İşte, Türkiye Arnavutluk maçı canlı takibi…
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçında Türkiye ile Arnavutluk karşı karşıya geliyor. İşte, Türkiye Arnavutluk maçı canlı takibi…
CANLI MAÇ SKORU: 0-0
Türkiye: Mert Günok, M. Zeki Çelik, M. Demiral, C. Umut Meraş, K. Ayhan, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, C. Tosun, H. Çalhanoğlu, Burak Yılmaz
Arnavutluk: T. Strakosha, F. Veseli, B. Djimsiti, K. Dermaku, A. Ismajli, E. Lenjani, K. Bare, K. Gjasula, L. Memushaj, R. Manaj, S. Cikalleshi
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