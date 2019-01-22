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Türkiye Antarktika'da meteorolojik çalışma yapacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Türkiye 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Antarktika'da meteorolojik çalışmalar yapılacak"- "Meteoroloji konusunda dünyayla yarışan bir ülke olmaya kararlıyız"

22 Ocak 2019 Salı 14:59
Türkiye Antarktika'da meteorolojik çalışma yapacak

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Antarktika'da meteorolojik çalışmalar yapılacağını belirterek, "Meteoroloji konusunda dünyayla yarışan bir ülke olmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde gerçekleştirilecek 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, 29 Ocak'ta başlayacak.

2017 ve 2018 yıllarında düzenlenen iki bilim seferinde diğer ülkelerin üslerinde gözlemci statüsünde bulunan Türkiye, bu yıl ilk defa geçici "Türk Bilim Üssü" kurma çalışmalarını gerçekleştirecek.

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde, çeşitli üniversitelerden bilim insanlarının yanı sıra bu yıl ilk kez Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) mühendis Mehmet Yıkılmaz da görev yapacak. 11 bilim insanının katılımıyla gerçekleştirilecek projede Türkiye'nin "Ulusal Kutup Programı" çerçevesinde çeşitli bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yürütülecek.

MGM tarafından, 3. Ulusal Antartika Bilim Seferi kapsamında kıtaya 2 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kurulacak. Bir kısmı yerli ve milli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında Türkiye'de üretilen cihazların, yurt dışından temin edilen ürünlerle Türk mühendisleri tarafından sistem mühendisliği yapılarak entegre edilmesiyle oluşturulan OMGİ'lerden iki yıl boyunca veri elde edilecek.

OMGİ'lerden alınacak rüzgar hızı, rüzgar yönü, sıcaklık, nem, yağış, basınç, kar kalınlığı, global güneş radyasyonu ve güneşlenme süresi gibi meteorolojik parametreler uydu modem haberleşmesi aracılığıyla merkez sunucuya aktarılarak veri tabanına kaydedilecek. Tüm bu gözlem verileri daha sonra araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere MGM tarafından ilgili birimlerle paylaşılacak.

- "Dünyayla yarışan ülke olmaya kararlıyız"

Bakan Pakdemirli, makamında, MGM Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve Antarktika'ya gidecek mühendis Yıkılmaz'ı kabul ederek, yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antarktika'da bulunan 30 ülkeden biri olma misyonu çerçevesinde, Bakanlık olarak kıtaya kurulacak Türk Bilim Üssü'ne MGM'den bir mühendisi gönderdiklerini belirten Pakdemirli, "Orada 40 gün kalacak. İnşallah yakın bir zamanda da hızlı bir şekilde danışman ülke statüsü alıp Antarktika'daki kalıcı çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. Meteoroloji konusunda dünyayla yarışan bir ülke olmaya kararlıyız. Başta personelimiz Mehmet Yıkılmaz olmak üzere Antarktika'ya gidecek tüm bilim insanlarına başarılar ve kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

- Türkiye'nin hedefi danışman ülke olmak

1 Aralık 1959'da imzalanan Antartika Antlaşması ile kıtanın yönetimi, 29'u danışman, 24'ü gözlemci statüsünde olmak üzere toplam 53 ülkeye ait bulunuyor. Türkiye ise "gözlemci ülke" statüsünde yer alıyor. Türkiye, Antarktika'ya düzenlediği bilimsel seferler ve çalışmalarının ardından "danışman ülke" statüsü elde etmeyi hedefliyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 14:59
  1. Antarktika
  2. Bekir Pakdemirli
  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  4. Tarım ve Orman Bakanlığı

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