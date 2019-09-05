Türkiye - Andorra maçının biletleri tükendi A Milli Futbol Takımı’nın Andorra ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının satışa çıkan biletleri tükendi.

A Milli Futbol Takımı’nın Andorra ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının satışa çıkan biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş Park’ta 7 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 21.45’te oynanacak Türkiye - Andorra karşılaşmasına gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm futbolseverlere teşekkür edildi.

Sınırlı sayıda kale arkası loca koltuğu satışlarına ise devam edildiği belirtilirken, Andorra mücadelesini izlemek isteyen futbolseverlerin Beşiktaş Park Kuzey Kale Arkası’nda bulunan bilet gişelerinden sadece TC Kimlik numaralarını ibraz ederek loca koltuğu satın alabileceği ifade edildi.

Loca koltuk fiyatının ise 250 TL olduğu açıklandı.

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