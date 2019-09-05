0553 313 94 23

Türkiye-Andorra maçının biletleri tükendi

05 Eylül 2019 Perşembe 09:50
Türkiye-Andorra maçının biletleri tükendi


İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile oynayacağı maçın biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak Türkiye-Andorra karşılaşmasına gösterdikleri ilgiden dolayı tüm futbolseverlere teşekkür edildi.

Öte yandan, açıklamada, sınırlı sayıda kale arkası loca koltuğu satışlarının ise devam ettiği belirtilerek, ay-yıldızlı takımın Andorra mücadelesini izlemek isteyen futbolseverlerin, bilet gişelerinden TC Kimlik numaraları ile loca koltuğu satın alabileceği ifade edildi.

Türkiye-Andorra müsabakasının loca koltuk fiyatının ise 250 lira olduğu aktarıldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:50
  1. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
  2. A Milli Futbol Takımı
  3. Andorra
  4. biletleri tükendi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gram altın 282 lira seviyelerinde
    1. Gram altın 282 lira seviyelerinde
    2. Araçlarda bulundurulması gereken..
    3. Amerika bu olayı konuşuyor! Ne yaptın..
    4. Küçükali’de çevre düzeni çalışması..
    5. Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlarımızın..
    6. Nevşehir Belediye Meclisi Eylül ayı..
    7. KAEÜ’sinden bölgesel kalkınmaya destek..
    8. Garanti BBVA'dan taksit ödeyen konut..
    9. Selçuk: "Okullar arasında öğrenme..
    10. Sosyal medyada yapılan ’Salgın’..
    11. Bebek sahibi olmak isteyen diyabetik..
    12. Okullarda kayıt parası var mı?
    13. Kayseri Şehir Hastanesi İşitme Tarama..
    14. Erzurum’un Bânisi Kanûnî’yi anlamak..
    15. (Özel) AFAD ekipleri oluşabilecek her..
    16. İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı
    17. Çocukları PKK tarafından kaçırılmıştı,..
    18. Yaylalarda dönüş hazırlığı başladı
    19. Döşemealtı’nda okullara tamir, bakım..
    20. Okullar yeni döneme hazırlanıyor
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!