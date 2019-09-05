Türkiye-Andorra maçının biletleri tükendi



İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile oynayacağı maçın biletleri tükendi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak Türkiye-Andorra karşılaşmasına gösterdikleri ilgiden dolayı tüm futbolseverlere teşekkür edildi. Öte yandan, açıklamada, sınırlı sayıda kale arkası loca koltuğu satışlarının ise devam ettiği belirtilerek, ay-yıldızlı takımın Andorra mücadelesini izlemek isteyen futbolseverlerin, bilet gişelerinden TC Kimlik numaraları ile loca koltuğu satın alabileceği ifade edildi. Türkiye-Andorra müsabakasının loca koltuk fiyatının ise 250 lira olduğu aktarıldı.



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