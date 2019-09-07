Türkiye Andorra maçı canlı takip et
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde Türkiye ile Andorra karşı karşıya geliyor. İşte, Türkiye Andorra maçının tüm detayları. Türkiye Andorra maçı canlı takip et...07 Eylül 2019 Cumartesi 21:45
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde Türkiye ile Andorra karşı karşıya geliyor. İşte, Türkiye Andorra maçının tüm detayları. Türkiye Andorra maçı canlı takip et...
CANLI MAÇ SONUCU: 0-0
EURO 2020 H Grubu maçında Türkiye ile Andorra Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor.
İşte, Türkiye Andorra maçının ilk 11'leri
Türkiye'nin ilk 11'i
Mert
Zeki Çelik
Merih
Çağlar
Umut
Emre
İrfan Can
Hakan
Yusuf
Güven
Cenk
Andorra maçının ilk 11'i
Gómes
Lima
Moisés San Nicolás
Joan Cervós
Max Llovera
Marc Vales
Marc Rebés
Ludo
Victor Rodríguez
Cristian Martínez
Marcio Vieira
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