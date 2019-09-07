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Türkiye Andorra maçı canlı takip et

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde Türkiye ile Andorra karşı karşıya geliyor. İşte, Türkiye Andorra maçının tüm detayları. Türkiye Andorra maçı canlı takip et...

07 Eylül 2019 Cumartesi 21:45
Türkiye Andorra maçı canlı takip et

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde Türkiye ile Andorra karşı karşıya geliyor. İşte, Türkiye Andorra maçının tüm detayları. Türkiye Andorra maçı canlı takip et...

CANLI MAÇ SONUCU: 0-0

EURO 2020 H Grubu maçında Türkiye ile Andorra Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor.

İşte, Türkiye Andorra maçının ilk 11'leri

Türkiye'nin ilk 11'i

Mert

Zeki Çelik

Merih

Çağlar

Umut

Emre

İrfan Can

Hakan

Yusuf

Güven

Cenk

Andorra maçının ilk 11'i

Gómes

Lima

Moisés San Nicolás

Joan Cervós

Max Llovera

Marc Vales

Marc Rebés

Ludo

Victor Rodríguez

Cristian Martínez

Marcio Vieira

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 21:45
  1. Türkiye Andorra maçı canlı takip et
  2. Türkiye
  3. A Milli Futbol takımı
  4. EURO 2020
  5. Avrupa Futbol Şampiyonası

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