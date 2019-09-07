Türkiye Andorra maçı canlı takip et 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde Türkiye ile Andorra karşı karşıya geliyor. İşte, Türkiye Andorra maçının tüm detayları. Türkiye Andorra maçı canlı takip et...

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde Türkiye ile Andorra karşı karşıya geliyor. İşte, Türkiye Andorra maçının tüm detayları. Türkiye Andorra maçı canlı takip et... CANLI MAÇ SONUCU: 0-0 EURO 2020 H Grubu maçında Türkiye ile Andorra Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. İşte, Türkiye Andorra maçının ilk 11'leri Türkiye'nin ilk 11'i Mert Zeki Çelik Merih Çağlar Umut Emre İrfan Can Hakan Yusuf Güven Cenk Andorra maçının ilk 11'i Gómes Lima Moisés San Nicolás Joan Cervós Max Llovera Marc Vales Marc Rebés Ludo Victor Rodríguez Cristian Martínez Marcio Vieira

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