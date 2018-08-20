Türkiye, Amerika'yı Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Türkiye, ABD'nin hukuksuz yaptırım kararını Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti.

Dünya Ticaret Örgütü'nce yapılan açıklamada, "Türkiye, ABD'nin çelik ve alimünyum konusunda aldığı ilave vergi kararını şikayette bulundu" denildi.

TİCARET BAKANLIĞI DAVA SÜRECİNİ BAŞLATMIŞTI

Ticaret Bakanı Pekcan, geçtiğimiz günlerde "Dünya Ticaret Örgütünde ABD'yi panele davet ettik. Böylece DTÖ'de dava sürecini başlatmış olduk" demişti.

ABD'nin Türkiye'nin çelik ve alüminyum ihracatına yönelik vergileri artırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pekcan, şöyle konuşmuştu:

"Bunlarda yüzde 25 ve yüzde 10 olarak uyguladığı vergileri iki katına çıkarmış olmasına hemen karşılıklılık ilkesi gereği cevap verdik ve 22 kalem ithal ürünümüzde toplam 533 milyon dolarlık vergiye tekabül eden yaptırımlarımızı bugün itibarıyla duyurduk. Bugün saat 17.40 itibarıyla Dünya Ticaret Örgütünde kendilerini panele davet ettik ve Amerika'ya da panel davetimiz ulaştı. Böylece DTÖ'de dava sürecini başlatmış olduk. Bugün yapmamız çok önemliydi, çünkü Dünya Ticaret Örgütü ayda iki kere toplantıya giriyor, eğer bugün yetiştiremeseydik 15 gün daha bekleyecektik. Hemen hareketimizi yönlendirmiş olduk."