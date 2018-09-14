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Türkiye Amerika'ya resti çekti! Zamanı geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG/PKK'nın, Suriye'de Türkiye sınırının birkaç kilometre ötesinde faaliyet göstermesinin savunulacak hiçbir tarafı olmadığını belirtti.

14 Eylül 2018 Cuma 08:18
Türkiye Amerika'ya resti çekti! Zamanı geldi

Çavuşoğlu'nun, New York Times (NYT) gazetesi editörüne hitaben "Suriye'de beliren felaket" başlığıyla kaleme aldığı açık mektup yayımlandı.

Bakan Çavuşoğlu, NYT'de 9 Eylül'de yer alan "Suriye'de korkunç final  beliriyor" başlıklı haberin, Suriye'de Beşşar Esed rejimi tarafından muhaliflerin  güçlü olduğu son bölgeye kanlı bir operasyon yapıldığına dikkati çekmesi  bakımından haklı olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler'den (BM) bir yetkilinin, bu operasyonun binlerce  insana gidecek hiçbir yer bırakmayacağı ve "21. yüzyılın en büyük can kaybına yol  açacağı" öngörüsünde bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ancak bu makale korkunç başka bir gelişmeyi atlıyor. Esed'in  saldırılar yapan müttefikleri ABD tarafından destekleniyor. Son raporlar,  Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü YPG'nin, ABD'lilerin ödediği vergilerle  alınan silah ve yardımları aldığını, bu örgütün Esed ile ittifakını  geliştirdiğini ve temmuz ayında (Esed ve YPG/PKK arasında) yapılan anlaşmanın bir  parçası olarak Esed'in İdlib'i muhaliflerden geri almasına yardım etmek için  destek gönderdiğini gösteriyor."

"ESED İLE YPG/PKK İTTİFAKI ARTIYOR"

Çavuşoğlu, Esed ile YPG/PKK arasındaki ittifakın, bu terör  örgütünün öncülüğündeki SDG'nin yeniden kurulacak Suriye'de kendilerine bir yer  bulmak için Esed rejimi ile yaptıkları görüşmelerden bu yana arttığına dikkati  çekti.

"YPG, Türkiye'de 30 yıldan uzun süredir şiddet içeren bir terör  kampanyası yürüten PKK'nın Suriye koludur." vurgusunu yapan Çavuşoğlu, Türkiye,  ABD ve Avrupa Birliği'nin, PKK'yı terör örgütü ilan ettiğini anımsattı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mektubuna, "Türkiye sınırının birkaç  kilometre ötesinde YPG kuvvetlerinin Suriye'de faaliyet göstermesinin savunulacak  hiçbir tarafı yoktur. Washington için bölgede gerçek müttefikinin kim olduğuna  karar verme zamanı." ifadeleriyle son verdi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 08:18
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