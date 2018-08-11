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Türkiye-Amerika krizi.. İngilizler sevinçten dört köşe

Türkiye ile ABD arasında yaşanan ekonomik savaş, dünya basınında geniş yer buldu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:14
Türkiye-Amerika krizi.. İngilizler sevinçten dört köşe

ABD ve Türkiye arasında yaşanan kriz, dünya basınında gündem oldu. Rahip Brunson meselesi ile tırmanan politik gerginliğin ekonomiye yansıması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye uygulanan çelik ve alüminyum gümrük vergilerini artırması, liranın dolar karşısında değer kaybetmesine sebep oldu. Dünya basını, iki ülke arasında yaşanan ekonomik ve politik gerginliği köşelerine taşıdı.

"17. BÜYÜK EKONOMİ AMA YATIRIMCI KAÇIYOR"

New York Times, "Türkiye ile ABD arasındaki tansiyon, Trump’ın yeni yaptırımlarıyla yükseldi" başlığını attığı haberinde Türkiye’nin dünyadaki en büyük 17. ekonomiye sahip olduğunu hatırlatırken, Trump ile yaşanan ekonomi savaşlarıyla birlikte sorunların arttığına dikkat çekti. Haberde, rahip Brunson davasının ekonomik bir krize dönüştüğü ve TL’nin değer kaybı yaşamasının yabancı yatırımcıyı uzaklaştırdığı dile getirildi.

"KRİZDEN ABD BORSASI DA ETKİLENDİ"

Merkezi Rusya’da olan ve devlet desteği ile uluslararası yayın yapan Russia Today yayın kuruluşu ise krizi, "Dow (Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi) 200’e düştü, Gelişmekte olan pazarlar çöktü" başlığı ile servis etti. ABD borsasının Türkiye ve ABD arasındaki krizden etkilendiğini belirten yayın, "Wall Street kıyım yapmaktan kaçınamıyor. Yatırımcılar dünya üzerindeki belirsizlik sebebi ile endişeli" ifadelerini kullandı.

EN MUTLU OLAN İNGİLİZLER

İngiliz The Guardian ise krize farklı yaklaştığı haberinde, Türk lirasının dolar ve euro karşısında değer kaybetmesi üzerine, İngilizlerin tatil için Türkiye’yi tercih etmeye başladığını aktardı. The Guardian, "Türk lirası sterlin, euro ve dolar karşısında ısrarla zayıf kalmaya devam ederken, İngiliz tatilciler paraları ile Türkiye’de daha çok şey yapabileceklerini anladı. Tur şirketleri, Türkiye için rezervasyonların arttığını aktardı" ifadelerine yer verdi.

"İNGİLİZ TATİLCİLER İÇİN GÜZEL HABER"

İngiltere’nin çok satan gazetelerden Daily Mirror ise, "Trump’ın vergi dayatmasıyla Türk lirası bir günde %20 değer kaybetti. Ama bu İngiliz turistler için iyi haber" başlığını kullandı. Gazete, "Türkiye’de artık tatiller eskisinden de ucuz. Geçen yıl 100 pounda 460 TL alınıyordu ama şimdi bu 697 TL’ye çıktı. Turizm acentesi Thomas Cook, bu yıl Türkiye’ye rezervasyonların %63 arttığını açıkladı" yorumunu yaptı.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:14
  1. abd
  2. Türkiye
  3. dolar
  4. brunson
  5. DÜNYA Haberleri

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  • MasajciOsmanMasajciOsman39 dk önce
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