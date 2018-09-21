Gurbetçiler 'köprü vazifesi' görecek! Türkiye, Almanya ile yakın temas kuracak

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Almanya'daki siyasi partilerle temas halinde bulunacaklarını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ülkeyi ziyaret edeceğini belirterek, "Bu ziyaretin, Almanya'da Türkiye ile ilgili son dönemlerde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıların önüne geçeceğini düşünüyorum." dedi.

Yılmaz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Eylül'de Almanya'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Türkiye-Almanya ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'nın Türkiye'nin dış ticaretinde önemli bir ortağı olduğunu hatırlatan Yılmaz, Almanya'da yaşayan Türklerin de iki ülke ilişkilerinde "köprü vazifesi" gördüğünü belirtti.

"Dolayısıyla Almanya bizim için her açıdan, siyasi, ekonomik ve oradaki vatandaşlarımızla ilişkilerimiz bakımından çok önemli bir ülke." ifadesini kullanan Yılmaz, Erdoğan'ın ay sonunda yapacağı ziyaretin önemine değindi.

Yılmaz, Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin iki açıdan önemli olduğuna işaret ederek, "Birincisi, Türkiye-Almanya ilişkileri bakımından önemli. İkincisi, Almanya'nın AB'nin lokomotif ülkesi olması sebebiyle, Türkiye-AB ilişkileri bakımından önemli." dedi.

"HER BAKIMDAN POZİTİF BİR GÜNDEM OLACAK"

Ortadoğu'daki gelişmeler, Suriye ve İdlib meselesi, mülteci sorunu gibi konularda Tükiye ve Almanya'nın ortak görüşte bulunduğunu anlatan Yılmaz, bu sorunların Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesinde gündeme geleceğini kaydetti.

Erdoğan'ın Almanya ziyareti esnasında "Her bakımdan pozitif bir gündem olacağına" inandıklarını ifade eden Yılmaz, "Bu ziyaretin, Almanya'da Türkiye ile ilgili son dönemlerde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıların önüne geçeceğini düşünüyorum. İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız, orada Alman halkına dönük de olumlu mesajlar verecektir. Türkiye-Almanya ilişkileriyle ilgili önemli inisiyatifler gündeme gelcektir." diye konuştu.

AK Parti'yle Almanya'daki siyasi partiler arasındaki diyaloğu geliştirmek istediklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Almanya'daki siyasi partileri ziyaret etmek için önümüzdeki günlerde çalışma yapılacak. Sadece hükümetler arası diyalog yetmez. Sivil toplum, iş dünyası, partiler arası diyaloglar gibi çeşitli kanallarla ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz lazım. Varsa birtakım sorunlarımız, bunları diyalogla, daha çok konuşarak ve gerçekleri ortaya koyarak aşmamız lazım. Bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya ziyaretini büyük fırsat olarak değerlendiriyorum."

"TÜRKİYE YATIRIM HAMLESİNİ ALMANLARLA YAPABİLİR"

61, 62 ve 64. Hükümetlerde Kalkınma Bakanlığı görevini de yürüten Yılmaz, Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin ekonomik boyutunu da değerlendirdi.

AB-ABD ekonomik ilişkilerinde son zamanlarda tartışmaların arttığına vurgu yapan Yılmaz, Türkiye ve AB'nin bu bakımdan da ortak bir gündeme sahip olduğunu belirtti.

Yılmaz, dünyada korumacılığın arttığını hatırlatarak, "Ticaret savaşları, ekonomik yaptırımlar, ekonomik enstrümanların siyasete araç olarak kullanılması gibi konularda Türkiye ile Avrupa'nın ortak bir gündem oluşturacağına ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya ziyaretinin bu manada da olumlu geçeceğine inanıyorum." dedi.

"ALMANYA İLE ORTAK MENFAATLERİMİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Türkiye ve Almanya'nın karşısında ilişkileri geliştirmek için önemli fırsat olduğunu aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ülkemizde şu anda aşağı yukarı 7000'den fazla Alman firması var. Bu ortamda Türkiye ile Almanya'nın üretim, yatırım ve ihracat konularında geniş bir iş birliği imkanına sahip olduğuna inanıyorum. Bizim varlıklarımız şu anda çok daha cazip durumda. Yatırım ve ihracat hamlesini Alman yatırımcılarla yapabileceğimize inanıyorum. Dolayısıyla Almanya'daki finans çevreleriyle yapılacak görüşmelerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Almanya sermaye hareketleri ve doğrudan yatırımlar noktasında önemli bir partnerimiz. Bu yeni ortamda Almanya ile finansal iş birliğimizin ve yatırım konusunda iş birliğimizin Türkiye'nin üretim ve ihracat altyapısına çok önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum. Tam bu noktada Almanya ile yine ortak menfaatlerimiz olduğunu düşünüyorum."