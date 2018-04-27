Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye Alman büyükelçilisini bakanlığa çağırdı!

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann dışişleri bakanlığına çağrıldı.

27 Nisan 2018 Cuma 14:31
Türkiye Alman büyükelçilisini bakanlığa çağırdı!

Dışişleri Bakanlığı'nın terör örgütü YPG'nın Almanya'daki faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı bildirmek için çağırdığı Erdmann, Ankara'da olmadığı için bakanlığa gidemedi. Bunun üzerine Almanya'nın Ankara'daki maslahatgüzarı bakanlığa gitti.

Der Spiegel'in haberine göre Ankara, iki buçuk yıldır büyükelçi olarak Türkiye'de bulunan Erdmann'ı görevi süresince tam 21 kez bakanlığa çağırarak nota vermiş oldu. Gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından sonra Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde yumuşama yaşanmıştı. Ancak Türkiye terör örgütü PKK ve yandaşı YPG'nin Almanya'daki faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı her seviyede Alman makamlarına iletiyor.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 14:31
  1. Ankara
  2. almanya
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'cülerden tedbir! Yakalanmamak için...
    1. FETÖ'cülerden tedbir! Yakalanmamak..
    2. Yıldız futbolcu resmen açıkladı!..
    3. Bolu’da bulundu! Saflık oranı yüzde 98
    4. Üreticilere 1,2 milyar liralık buzağı..
    5. İşte evde yapabileceğiniz elma sirkesi..
    6. Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta..
    7. Suriyeliler terörden temizlenen..
    8. Cami çıkışında bir vatandaş, Abdullah..
    9. Gaziantep'te çalınan TIR'ını öyle bir..
    10. Mustafa Destici'den 'Abdullah Gül'..
    11. Temel Karamollaoğlu: Bugün akşama..
    12. Gül-Karamollaoğlu buluşmasında Ali..
    13. AK Parti'de sürpriz milletvekili aday..
    14. Şehidimizin kardeşinden Sözcü'ye tokat..
    15. Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül..
    16. Abdullah Gül: Yarın konuşacağım
    17. Ruhani ve Devrim Muhafızları arasında..
    18. Okul bahçesinde bıçaklı kavga!
    19. Şehit Halisdemir’in kardeşi aday adayı..
    20. Ersun Yanal geri dönüyor!
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Melih Gökçek'in Kılıçdaroğlu paylaşımı kırdı geçirdi
    Melih Gökçek'in Kılıçdaroğlu paylaşımı kırdı geçirdi
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...