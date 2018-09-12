Reza Zarrab kimdir? ABD'de Türkiye aleyhine ifadeler veren Reza Zarrab nerede görüntülendi?

ABD’de yargılandığı davada Türkiye aleyhine ifadeler verdikten sonra salıverilen İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab’ın keyfine diyecek yok. Zarrab, New York’un şusi yiyerken görüntülendi. Peki kimdir bu Reza Zarrab?

13 temmuz 1984 yılında dünyaya gelen Reza Zarrab aslen İranlıdır. Eğitimini Bakü’de tamamlayan Zarrab, 2006 yılında tamamen İstanbul‘a yerleşmiştir.

Zengin bir ailenin evladı olan Reza Zarrab, küçük yaşlardan itibaren ticaretle uğraşmaktadır. Armatörlük, kuyumculuk, petrol ticareti gibi işlerle uğraşan Reza Zarrab, kısa sürede servetine servet katmış özellikle de altın piyasasında nam salmıştır.

Bakü’deki işlerinin yanı sıra İstanbul Kapalıçarşı‘daki kuyumcu dükkanında mücevher işlemeciliği ve ticaretiyle adını duyurmaya başladı. Yalova‘da bir tersane kuran Zarrab çalışma ofisi olarak Metroport’u tercih etti. Ataköy Konakları Ve Şişli Elite Residance’ta evi vardır.

Yaptığı işler arasında bestecilik de olan Reza Zarrab’ın yaptığı şarkılardan “Eski Toprak”ı Sibel Can, “Ölümsüz Aşklar” ve “Neden” şarkılarını İbrahim Tatlıses yorumlamıştır. Ebru Gündeş‘in Evet adlı albümüne söz ve müziğini yazdığı ‘Sadece Sevdim‘ isimli şarkıyı vermişti. Müziğe olan ilgisi sayesinde tanışıp hayranı olduğu Ebru Gündeş ile evlendi.

Azeri iş adamı Reza Zarrab, 10 Şubat 2010 tarihinde şarkıcı Ebru Gündeş ile evlendi. 15 Ekim 2011 de kızı Alara doğdu.

Reza Zarrab, Ebru Gündeş‘e nikah hediyesi olarak plakasında ‘EBR’ harfleri olan 520 bin liralık BMW 7.60 aldı. Ayrıca Aston Martin marka 340 bin Euro değerinde bir spor araba daha aldı.

REZA ZARRAF NEDEN HAPİSTE?

19 Mart 2016'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde banka dolandırıcılığı ve kara para aklamanın yanı sıra ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu delmek suçlamaları ile göz altına alınmış, ardından mahkeme tarafından 75 yıla kadar hapis istemiyle tutuklanmıştır.

EBRU GÜNDEŞ İLE NE ZAMAN EVLENDİ?

Şarkı sözleri yazan, hatta Sibel Can ve İbrahim Tatlıses'e şarkılar veren Reza Zarrab, kendisinden 10 yaş büyük Ebru Gündeş'le de bu sayede tanışma fırsatı buldu. 2010 yılında evlendiler. Bu evlilikten 2011 yılında Alara isimli kızı dünyaya geldi. Reza Zarrab, Ebru Gündeş'e aldığı hediyeler nedeniyle sık sık magazin basınının gündemine geldi.

‘CEZAEVİNDEN ÇIKMAM İÇİN EN HIZLI YOLDU…’

Türkiye aleyhine iftira ifadelerde bulunan Zarrab neden böyle açıklamalar yaptığına ilişkin şunları söylemişti, Reza Zarrab sözlerinin başında ‘neden itirafçı’ olduğunu “ABD ile işbirliği yapmak sorumluluğu kabul etmek ve cezaevinden çıkmak için en hızlı yoldu” sözleriyle açıkladı. Zarrab “ABD’ye neden geldiniz?” sorusuna ise “ABD’ye tatil ve kızımı Disneyland’a götürmek için geldim. Gelince FBI beni tutukladı” yanıtını verdi.