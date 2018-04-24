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SONAR Başkanına göre Kılıçdaroğlu seçimi kaybeder

SONAR Genel Müdürü Hakan Bayrakçı, Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasından dolayı Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini, Türkiye'nin buna hazır olmadığını söyledi.'

24 Nisan 2018 Salı 09:25
SONAR Başkanına göre Kılıçdaroğlu seçimi kaybeder

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, daha önce yaptığı tahminlerde "Hayır oyları önde", "AK Parti yüzde 40" gibi sonuçlar paylaşmıştı. Hiçbir tahmini tutmayan Bayrakçı, bu kez Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili konuştu.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAMALI

Habertürk'e konuşan Bayrakçı, CHP'nin göstermesi gereken aday için "İlhan Kesici olmalı" derken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE ALEVİ CUMHURBAŞKANINA HAZIR DEĞİL

Bayrakçı bunun sebebini ise şöyle açıkladı:

"Türkiye’de bazı şeyler saplantıdır. Ülke henüz bir Alevi Cumhurbaşkanı’na hazır değildir. Bu şartlar altında Kemal Bey alacağı en iyi oyu alamaz."

SAĞCI ADAY LAZIM

"Olması gereken aday; CHP’li olacak ama kökeni merkez sağdan gelecek. Gençliğinde de biraz ülkücük-milliyetçilik olması lazım. Çok iyi de ekonomi bilmesi gerekiyor."

 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 09:25
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. CHP
  3. seçim
  4. SONAR

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