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Türkiye Akdeniz’de savaş gemilerinin sayısını artırdı!

ABD, Tomahawk füzesi yüklü savaş gemilerinin yönünü Akdeniz’e çevirirken, Rusya da 25 gemi ve 30 savaş uçağıyla tatbikat başlattığını duyurmuştu. Yaşanan bu kritik gelişmeler üzerine, uzun süredir 10 gemiyle Akdeniz nöbeti tutan Deniz Kuvvetleri, savaş gemilerinin sayısını artırdı.

02 Eylül 2018 Pazar 07:20
Türkiye Akdeniz’de savaş gemilerinin sayısını artırdı!

Akdeniz’de artan hareketlilik, Türk Deniz Kuvvetleri’nin de yakın markajında. ABD’nin Tomahawk füzesi yüklü savaş gemileri yönünü Akdeniz’e çevirirken, Rus savaş gemileri dün 25 gemi ve 30 savaş uçağıyla tatbikat başlattı. Doğu Akdeniz, İdlib üzerinden geriliyor. Olası müdahaleyi desteklemeyen Türkiye ise denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunması kapsamında gerekli her türlü tedbiri almış durumda. Çok sayıda gemi Doğu Akdeniz’de nöbet tutuyor.

DOĞU AKDENİZ’DE İDLİB GERİLİMİ

İdlib’de kimyasal saldırı söylemleri üzerinden Akdeniz’de hareketlilik arttırıldı. Halen 9 savaş gemisi ve 2 denizaltısıyla Akdeniz’de ciddi oranda savaş gemisi varlığı bulunan Rusya, bölgeye, yeni nesil füzelerle donatılmış en büyük savaş gemisi filosunu gönderme kararı aldı. Dün itibariyle de Rus donanması Akdeniz’de 25 savaş gemisi ve 30 savaş uçağının katılacağı askeri tatbikat başlattı. Amerika’nın müdahale söylemleri üzerine başlatılan tatbikat, süresi uzatılmadığı taktirde 8 Eylül’e kadar sürecek. Tatbikat devam ettiği sırada da 7 Eylül’de Astana garantörü Türkiye, Rusya ve İran liderleri Tebriz’de bir araya gelecek. Bu sürede de tatbikat yoluyla Akdeniz’den Suriye’ye sürpriz müdahalelerin de önüne geçilmiş olundu.

SAVAŞ GEMİLERİ HAZIR BEKLİYOR

Yine ABD ile başta İngiltere ve Fransa olmak üzere NATO üyesi ülkeler Akdeniz’deki savaş gemilerini hazırlıklı tutuyor. Rusya, ABD’nin Karni ve Ross destroyerlerini 24 saat içinde Suriye’ye saldırıya hazır hale getirebileceğini açıkladı. ABD donanmasına ait USNS Carson City T-EPF-7 isimli 103 metrelik savaş gemisi de Akdeniz’e inmek üzere Çanakkale boğazından önceki gün geçiş yaptı. Amerika, Suriye’ye daha önce Akdeniz, Kızıldeniz ve Basra Körfezi’ndeki savaş gemilerinden füze fırlatmıştı.

DONANMA SAYIMIZ ARTTI

İdlib’e olası müdahaleyi desteklemeyen Türkiye ise uzunca bir süredir Akdeniz’de sürekli teyakkuz halinde. Son gelişmelerle birlikte de, denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunması kapsamında gerekli her türlü tedbir alınmış durumda.

Çok sayıda gemi Doğu Akdeniz’de nöbet tutuyor. Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz’de arttırılmış tedbirler ile rutin görevler kapsamında uzunca bir süredir 10’dan fazla gemiyle sürekli varlık gösteriyordu. Bugün, bu sayı daha da arttırılmış durumda.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bölgedeki askeri hareketliliği anbean takip ediyor.

RUSYA KADAR TÜRK GEMİSİ

Asker kaynaklara göre Akdeniz’de Rus savaş gemisi kadar Türk savaş gemisi bölgede görev yapıyor. Kesin rakam olmamakla birlikte, Akdeniz ve Karadeniz’de Türk donanmasının varlığı artarak devam ediyor. Türk donanması Akdeniz’de sadece İdlib gerilimi değil Türk deniz suları ve enerji sahalarındaki oldubitti çabalarına karşı da güvenliği temin ediyor. Akdeniz’de halen Rusya, Amerika, İngiltere, Fransa’nın yanısıra Alman ve İtalyan donanması ile İsrail, Yunanistan ve Mısır gemileri de bulunuyor.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 07:20
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