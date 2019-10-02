0553 313 94 23

Türkiye Aile Meclisi'nden çağrı: Okul Aile Birliği seçimlerinde biz de yer almalıyız

31 Ekim tarihine kadar sürecek olan 'Okul Aile Birliği' seçimlerine dikkat çeken Türkiye Aile Meclisi, "Aile yapımızı ifsad eden projelerin çocuklarımızın okuluna girmemesi için bizler de 'Okul Aile Birlikleri'nde yer almalıyız." çağrısında bulundu.

02 Ekim 2019 Çarşamba 19:58
Türkiye Aile Meclisi'nden çağrı: Okul Aile Birliği seçimlerinde biz de yer almalıyız

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Türkiye Aile Meclisi bünyesinde bulunan 3 bin STK'nın üyelerine ve duyarlı ailelere seslenerek, 'Okul Aile Birliği' seçimlerine katılma çağrısı yaptı.

Türkiye Aile Meclisi tarafından, ülke genelindeki tüm okullarda 31 Ekim tarihine kadar sürecek 'Okul Aile Birliği' seçimlerine ilişkin şu açıklama yapıldı:

'Geleceğin sahiplerini yalnız bırakamayız'

"Geleceğin sahipleri olan gençlerimize sahip çıkmalıyız. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve benzeri fıtratımıza aykırı etkinliklerle aile yapımızı ifsad etmek isteyen güçler okullarda da baş rolde yer alıyor.

Aileyi ifsad eden projelerin çocuklarımızın okullarına girmesini engellemek zorundayız. 19 bin gönüllümüze ve bileşenlerimizden 3 bin STK'nın yönetim kurulu ve üyelerine sesleniyoruz. 'Okul Aile Birliği' seçimlerini önemsemek zorundayız. Aksi taktirde aile ve eğitim politikalarından şikayet hakkımız olamaz. Hiç bir etkinlik yapamıyorsak bile denetleme vazifemizi yapmak zorundayız."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 19:58
  1. Ankara
  2. Türkiye Aile Meclisi
  3. Okul Aile Birliği

YORUM YAZ

  • Yavuz FatihYavuz Fatih4 dk önce
    Sene 2019 hala cinsiyetcilikle uğraşıyorsunuz. Erkek çocuklarına tecavüz artmış önce bu çocukları kurtarın.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İzmir'de çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı
  1. İzmir'de çok sayıda düzensiz göçmen..
  2. 15 Temmuz hain darbe girişiminden..
  3. Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a..
  4. Tarla ile market arasındaki fark tam..
  5. Genk Napoli maçı canlı takip
  6. Yeşil mercimekli nohut çorbası nasıl..
  7. Kılıçdaroğlu’nun derneklerle ilgili..
  8. Türkiye Aile Meclisi'nden Okul Aile..
  9. TÜİK 20 uzman yardımcısı alımı için..
  10. "Yaşlılarımızı huzurevlerinde ölüme..
  11. Vitoria Eintracht Frankfurt maçı ne..
  12. Arsenal Standard Liege maçı ne zaman..
  13. Lazio Rennes maçı ne zaman saat kaçta..
  14. Jamie Vardy, Ronaldo’yu geride bıraktı
  15. Krasnodar Getafe maçı ne zaman saat..
  16. Sevilla APOEL maçı ne zaman saat kaçta..
  17. AZ Alkmaar Manchester United maçı ne..
  18. Braga Slovan Bratislava maçı ne zaman..
  19. Wolfsberger Roma maçı ne zaman saat..
  20. Saint-Etienne Wolfsburg maçı ne zaman..
  21. Kastamonu'da üniversite öğrencisi..
  22. CSKA Moskova Espanyol maçı ne zaman..
  23. Terör örgütü PKK'ya gri çizik!
  24. Mehmet Ali Erbil manevi değişimi ile..
  25. Diyet çorba nasıl yapılır? Zencefilli..
  26. Feyenoord Porto maçı ne zaman saat..
  27. 3 terörist daha öldürüldü!
  28. Didem Arslan Yılmaz'dan Altın Kelebek..
  29. Medipol Başakşehir, Borussia..
  30. 15 ayda Kur'an'ı ezberledi! 13 mahkuma..
CHP'li başkan görevden alındı
CHP'li başkan görevden alındı
‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi
Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi
Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam
Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam

Günün Karikatürü

3 Ekim 2019
Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı
Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı