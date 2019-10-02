Türkiye Aile Meclisi'nden çağrı: Okul Aile Birliği seçimlerinde biz de yer almalıyız

Taha Emre Özdemir Ankara

Türkiye Aile Meclisi bünyesinde bulunan 3 bin STK'nın üyelerine ve duyarlı ailelere seslenerek, 'Okul Aile Birliği' seçimlerine katılma çağrısı yaptı.

Türkiye Aile Meclisi tarafından, ülke genelindeki tüm okullarda 31 Ekim tarihine kadar sürecek 'Okul Aile Birliği' seçimlerine ilişkin şu açıklama yapıldı:

'Geleceğin sahiplerini yalnız bırakamayız'

"Geleceğin sahipleri olan gençlerimize sahip çıkmalıyız. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve benzeri fıtratımıza aykırı etkinliklerle aile yapımızı ifsad etmek isteyen güçler okullarda da baş rolde yer alıyor.

Aileyi ifsad eden projelerin çocuklarımızın okullarına girmesini engellemek zorundayız. 19 bin gönüllümüze ve bileşenlerimizden 3 bin STK'nın yönetim kurulu ve üyelerine sesleniyoruz. 'Okul Aile Birliği' seçimlerini önemsemek zorundayız. Aksi taktirde aile ve eğitim politikalarından şikayet hakkımız olamaz. Hiç bir etkinlik yapamıyorsak bile denetleme vazifemizi yapmak zorundayız."