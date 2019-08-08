Türkiye Aile Meclisi'nden KEDV'e tepki: Aile düşmanı Rockefeller ile işbirliği yapmalarını kınıyoruz

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

TBMM’de gerçekleştirilen Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu toplantısında konuşan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Genel Müdürü Şengül Akçar’ın, Rockefeller Vakfı ile çalışmalara başladıklarına ilişkin ifadelerini yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, “Rockefeller Vakfı’nın Türkiye’deki ortakları, insanları, aileyi ifsat etmek için seferber olmuşlar. Bu oluşumların maksatları ailesiz, cinsiyetsiz, eşcinsel, sapık bir toplum oluşturmaktır.” dedi.

“Cumhurbaşkanı, İstanbul Sözleşmesi için ‘feshedilebilir’ dedi!”

“Bizim mücadelemiz Türkiye’deki partilerle, Cumhurbaşkanı’yla, kimi derneklerle, bakanlıklarla değil.” diyen Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanı ile bizzat görüşmemizde alenen ‘İstanbul Sözleşmesi insanlığı ve aileyi ifsat ediyor.’ dedik. O da, ‘Tamam, feshedilebilir’ dedi. Biz bu noktada yanlış yerde duran herkesi uyarıyoruz. Bir takım muhalefet bunun dozajını kaçırıyor. Bizim derdimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Bizim amacımız zulmü durdurmak. Kur’anî ölçüye göre; biz Musa değiliz, karşımızdaki firavun değil. Kaldı ki firavun dahi olsa zulmü durdurmak için güzel söz söylemeliyiz.”

“Rockefeller Vakfı’nın ortakları, ifsat için seferber olmuşlar!”

Mecliste gerçekleştirilen Kadın Erkek Fırsat Eşitliği toplantılarında konuşan kurumlardan olan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Genel Müdürü Şengül Akçar’ın, “Başka bir şey de istihdamı yükseltmek için düşünüyoruz. İnformel sektörde çok sayıda kadın var. Özellikle bu son şeylerde Rockefeller Vakfı’yla o konuda biz çalışmaya başladık.” ifadeleri tutanaklara geçti.

Çevik, Akçar’ın ifadelerine ilişkin şöyle konuştu: “Rockefeller Vakfı’nın Türkiye’deki ortakları, insanları, aileyi ifsat etmek için seferber olmuşlar. Bu oluşumların maksatları ailesiz, cinsiyetsiz, eşcinsel, sapık bir toplum oluşturmak. Bu yapılanlar insanlığa karşı küresel bir savaş. Hem Türkiye’nin hem Dünya’nın, herhangi bir dini felsefe ayrımı gözetmeksizin aileye ve insanlığa yapılan bu topyekün saldırıya karşı, topyekün bir karşı duruş sergilemesi gerekir.”

“Anne sadece çocuğu değil toplumu doğuruyor!”

“Meclis’te gerçekleştirilen Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu toplantılarında konuşanlar, istihdamı öne sürüyorlar. İstihdam adı altında kadını evden uzaklaştırıyorlar.” diyen Çevik, şöyle devam etti:

“Kadını, varlık felsefesine aykırı işlerde çalıştırarak anneliği öldürüyorlar. Ne var ki Türkiye bu konuda hem İslam ülkelerine hem de dünyaya öncülük edebilir; anneliği bir istihdam olarak görmek gerekir, çünkü dünyanın en büyük işadamını da, yazarını da, akademisyenini de, bilim insanını da bir anne yetiştiriyor. Bir anne sadece çocuğu değil toplumu doğuruyor. Anneliği istihdam olarak görmemiz ve bunu ödüllendirmemiz gerekir. Onlar anneliği istihdam adı altında yok etmeye çalışıyorlarsa, bizim de işe anneliği istihdam haline getirmekle başlamamız gerekiyor. Bunun istismarına da müsaade edilmemesi adına düzenlemeler de yapılmalıdır. Aile her anlamda desteklenmelidir.”

“İstanbul Sözleşmesi’nin etkin uygulanması için toplantı düzenlenmesi abesle iştigaldir!”

3 bine yakın STK, dernek, vakıfla İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkıldığını belirten Çevik, şu ifadeleri kullandı:

“Bu noktada 18 bin imza topladık. Memur-Sen bu çağrımıza ses verdi, Türkiye Gönüllü Teşekkülleri’de bize destek oluyor. Şu anda Türkiye’de bir uyanış var. Bizim, gerçekleştirilmeye çalışılan bu projelere karşı dünya çapında bir ‘aile birliği’ kurmamız lazım. Burada dinli, dinsiz ‘önce aile’ diyen herkes bir araya gelmelidir. Bu kapsamda biz, Ermenistan’da İstanbul Sözleşmesi karşıtı imza başlatan kardeşlere, Müslüman Ermeniler Platformu aracılığıyla desteklerimizi bildiren bir mektup gönderdik.”