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Türkiye Aile Meclisi Başkanı’ndan erkeklere önemli uyarılar: Resulullah'ı örnek almamız gerekiyor

İslam’da ve kültürümüzde erkeklere biçilen rolleri ve günümüzde yaşanan erkek profilini yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, “Biz babalar veya abiler olarak Resulullah’ı örnek almadığımızdan, kendimiz de iyi bir rol model olamıyoruz.” dedi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:31
Türkiye Aile Meclisi Başkanı’ndan erkeklere önemli uyarılar: Resulullah'ı örnek almamız gerekiyor

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, çeşitli batı menşeili yasalar ve projelerle bozulan aile yapısının temel taşlarından olan ‘baba/erkek’ kavramındaki yozlaşmalar konusunda yeniakit.com.tr’ye konuştu. Çevik babanın ailenin direği olduğuna dikkat çekerek, “Rol model olarak biz erkekler iyi bir örnek olamıyoruz. Peygamberimizin hayatı kitapta kalıyor, okuyoruz ama uygulamıyoruz. Öncelikle konuşmak yerine yapan insanlar olmalıyız.” dedi.

“Bir emri söylemenin yanı sıra uygulamak da gerekir!”

“Anlatırken uygulayan, gösteren ve anlatmaya gerek bırakmayacak şekilde yaşayan insanlar olmamız gerekmektedir.” diyen Adem Çevik, ifadelerini şöyle sürdürdü: “Çocuklarımıza ‘sigara içme’ derken sigara içiyorsak, ‘yalan kötüdür’ derken yalandan beri durmuyorsak, dini bir emri uygulamasını isterken biz o emre karşı duyarsızsak, o çocuğa yön vermemiz mümkün olmaz. Yalan hususunu da basite indirgememek gerekir. Biz, birileri aradığında normalde olmadığımız bir durumda olduğumuzu belirterek o aramayı savuşturuyorsak da yalan söylemiş oluyoruz ve çocuğumuz da buna şahit oluyor. O çocuktan yalan söylememesini beklemek de çok zor hale geliyor.”

“Aile muhabbeti gerektirir!”

Çevik, ailede babanın rolünün mühim olduğuna değinerek şöyle konuştu: “Bir defa aile; birlikte dertlenmeyi, zorluklara birlikte göğüs germeyi, muhabbeti gerektirir. Bu gerekliliğin çözüm araçları olan birlikte yemek yemek, ocakbaşı sohbeti dediğimiz sohbetler, sofra sohbetleri hamburger kültürüyle birlikte ortadan kalktı. Bizim eski dönemlerimizde baba gelmeden sofra kurulmazdı. Sofra sohbeti aileyi sağlamlaştıran bir şey olmakla birlikte İslam’ın yasakladığı bir şey de değildir. Bu sebeple sofra sohbetlerini yeniden inşa etmeliyiz. Babalar evde en az 1 saat kadar ailesiyle oturup din sohbetleri etmeli, Kur’an’dan ve sünnetten öğretilerde bulunmalıdır. Son dönemde artan unisex kıyafetler de erkek olgusunu yıkmaktadır. Sağlığa da zararı bulunan dar giysiler ve unisex kıyafetler, toplumsal cinsiyet eşitliği projesinin bir parçasıdır. Erkekleri erkeklikten, kadınları da kadınlıktan uzaklaştırmayı amaçlayan bu proje, kullandığı kıyafetler aracılığıyla gerçekleştirmek istediği amaca önemli ölçüde ulaşmıştır. Erkekler dar giysilerden ve unisex kıyafetlerden kaçınmalıdır. Babanın yeniden inşa edilmesi gerekmektedir. Allah erkekleri kadınlar üzerine koruyucu, kollayıcı, gözetleyici olarak kılmıştır. Bu emir gereği baskıcılığa varmayacak düzeyde baba otoritesinin varlığı önemlidir. Ne var ki yaklaşık 15 yıldır aile yapısından reisliği, otoriteyi kaldırdılar.”

“Erkeğin de namusu vardır!”

Başkan Çevik, toplumumuzda namusun kadına yüklenmişliğinden duyduğu rahatsızlığı şu ifadelerle anlattı: “Yüce Allah Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: ‘Müminlere (haramdan) gözlerinden sakınmalarını, ırzlarını korumalarını söyle. Bu onlar için temiz olandır. Şüphesiz Allah onların yaptıklarından haberdardır.’ (Nur Suresi 30. ayet) . Bu ayette Allah erkeklere seslenir ve namus kavramı da Kur’an’da erkeklere atfen kullanılmaktadır. Biz ise toplum olarak namus kavramını kadınlara yüklüyoruz ve erkeklere namuslu olmak konusunda yeterince eğitim veremiyoruz. Toplumumuzda kadın ‘namussuz’ olarak isimlendirilebilirken, erkek fuhşa bulaşmamış gibi gösterilmekte, bu manada söylenecek sözler erkeğe kullanılamamaktadır. Erkeğin yaptığı pislik normal karşılanırken, kadının yaptığı hemen cezalandırılmaya çalışılır ki bu da Kur’an’ın tam tersidir. Namus hususunda erkeğin yetiştirilmesi daha önemlidir. Bu, bizim medeniyetimiz, örfümüz ve inancımıza göre böyledir.”

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:31
  1. Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik

YORUM YAZ

  • samisami22 dk önce
    ilk önce devleti yönetenler Allah ın ve resulünün emirlerini tutsalar daha iyi olmaz mı.

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