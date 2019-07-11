0553 313 94 23

Türkiye, Afganistan'a 4,5 milyon dolarlık askeri malzeme hibe etti

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:39
Türkiye, Afganistan'a 4,5 milyon dolarlık askeri malzeme hibe etti

KABİL (AA) - Türkiye, Afganistan'a 4,5 milyon dolar değerinde askeri malzeme hibe etti.

Türkiye ve Afganistan arasında imzalanan ve 21 Eylül 2018'de yürürlüğe giren "Askeri Malzeme Hibe Anlaşması" kapsamında temin edilen askeri malzemelerin teslimine başlandı.

Hamid Karzai Havalimanı'nda düzenlenen teslim törenine Genelkurmay Başkanlığı adına Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Ertuğrul Bayram Ak, Afganistan Milli Savunma Bakanlığı Teknoloji ve Tedarik Başkanı Alişah Gaznival katıldı.

Törende konuşan Askeri Ataşe Ak, iki ülke arasındaki tarihi bağlar ile Afgan Kralı Amanullah Han ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından perçinlenen kardeşliğin önemine dikkati çekti.

Albay Ak, Afgan makamlarınca talep edilen her konuda desteğe hazır olduklarını ve askeri alanda bu desteğin bugüne kadar imzalanan anlaşmalar ve protokollerle devam ettirildiğini söyledi.

Türk askerinin Afganistan'daki varlığının sadece NATO görevinden kaynaklanmadığını ifade eden Ak, barışın tesisi için Afgan halkının desteklenmesinin bir kardeşlik görevi olarak görüldüğünü vurguladı.

Afganistan Milli Savunma Bakanlığı Teknoloji ve Tedarik Başkanı Gaznival, Afgan halkının Türkiye'yi kardeş olarak kabul ettiğini belirtti.

Gaznival, ülkesinin, Türkiye'nin, yardım ve katkılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaklaşık 4,5 milyon ABD doları tutarındaki askeri malzeme ile Afgan Milli Ordusunun lojistik destek faaliyetlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Malzemeler arasında askeri giyim, ekipman, donatım ve ordu malzemeleri bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:39
  1. Afganistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursagaz, saha operasyonlarını dijitale taşıdı
    1. Bursagaz, saha operasyonlarını..
    2. AK Parti MKYK toplandı
    3. KUDAKA’dan Mesleki ve Teknik Eğitim..
    4. Kayıp kadın için 300 saatlik kamera..
    5. Muğla’da üçüncü yangın Fethiye’de..
    6. Başkan Okka’dan “İSO İkinci 500”..
    7. Adana'da trafik kazası! Yaralılar var
    8. Gökçeada Belediye Başkanından Rektör..
    9. Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları..
    10. Başkan Büyükgöz’den 15 Temmuz daveti
    11. Başarılı judocular ödüllendirildi
    12. "Fındık Hasadındaki Kadın ve Çocukları..
    13. İstanbul Otogarı işletmesi, İSPARK'a..
    14. Kumluca’da ev yangını
    15. 23 yıl önce kaybolan kadının kafatası..
    16. AB'den Doğu Akdeniz tehdidi: Anlaşmayı..
    17. Uzmanlar: “2050 yılında ısı 3,5 ila..
    18. Gabon Cumhurbaşkanının sağlığı ülkede..
    19. Kaçakçılık suçundan aranan 10 şüpheli..
    20. Erzincan’da tır devrildi: 1 yaralı
    21. Boynuzlu baykuş tedavisinin ardından..
    22. Tunuslu Aymen Abdennour, Kayserispor'da
    23. Konya’da kontrolden çıkan kamyonet..
    24. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    25. Sakaryaspor’un yeni başkanı İbrahim..
    26. TCMB döviz kurları
    27. "Kan ağlayan" Iraklı genç, Türkiye'den..
    28. Şemdinli’de telsiz düzenekli EYP ele..
    29. Ayvalık'taki hortum sitede büyük..
    30. Gençlerbirliği'nde ayrılık
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap