MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan sorununa ilişkin, "Türkiye, Afganistan sorununun çözümüne dahil olabilir. İleride Moskova'da yapılacak toplantıya katılması halinde memnun oluruz." dedi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Ankara'da bir araya gelen Zamir Kabulov, ardından, Rus basınına açıklama bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Büyükelçi Rıza Hakan Tekin ile görüştüğünü belirten Kabulov, "Türkiye, Afganistan’da önemli bir aktör ve Afganistan sorunun çözümüne dahil olabilir. İleride Moskova'da yapılacak toplantıya katılması halinde memnun oluruz." ifadesini kullandı.

- "Rusya ABD'nin önerisini dikkate almaya hazır"

Kabulov, ABD'nin El Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele etme konusunda Rusya ile iş birliğine hazır olduğunu belirterek, "ABD, Afganistan'da uzlaşmanın sağlanması için zemin oluşturmayı önerdi. Rusya, bu fikri dikkate almaya hazır." şeklinde konuştu.

Görüşmelerin ileride de devam edeceğini dile getiren Kabulov, "Bu son toplantımız değil. İstişarelerimize Washington'da devam edeceğiz. Ayrıca, Moskova'daki toplantıya Halilzad da katılabilir." dedi.

- Afganistan'da barış görüşmeleri süreci

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.