0553 313 94 23

Türkiye-Afganistan ittifakının 98’inci yılı kutlandı

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Türkiye-Afganistan İttifak Anlaşmasının 98’inci yıl dönümü kutlandı.

06 Mart 2019 Çarşamba 23:10
Türkiye-Afganistan ittifakının 98’inci yılı kutlandı

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Türkiye-Afganistan İttifak Anlaşmasının 98’inci yıl dönümü kutlandı. Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, iki halkın binlerce yıldır dost olduğunu söyleyerek, “Sizler istediğiniz müddetçe, Türkiye burada sizlerle olmaya ve burada sizlere yardımcı olmaya devam edecektir” dedi.


Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Türkiye-Afganistan İttifak Anlaşmasının 98’inci yıl dönümü kutlandı. Türkiye Kabil Büyükelçiliğince tertiplenen programda, tarihi fotoğraflar ve yazılar sergilendi. Sergide, Mustafa Kemal Atatürk ve Afganistan Şahı Emanullah Han’ın mektupları sergilendi. Sergiye, Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Afganistan’da görevli Türk komutanlar, çok sayıda Afgan devlet yetkilileri, profesörler ve öğrenciler katıldı. Töre sonunda açıklamalarda bulunan Büyükelçi Ertuğrul, Türkiye ve Afganistan halkının 4 bin yıldır birlikte olduğunun altını çizerek, Türkiye-Afganistan dostluğunun çok daha eski olduğuna işaret etti. Türkiye’nin Afganistan’ın her zaman yanında olduğunu söyleyen Ertuğrul, “Sizler istediğiniz müddetçe, Türkiye burada sizlerle olmaya ve burada sizlere yardımcı olmaya devam edecektir” dedi.



“Türkiye barış görüşmelerine destek olacaktır”


ABD ve Taliban arasındaki barış görüşmelerine değinen Ertuğrul, “Bu barış görüşmelerinin ilerleyebilmesi için de Afganlar arasında gerçek ve kapsayıcı bir diyalogun başlaması önemli, Diğer taraftan da Afganistan’daki barışın, kalıcı ve sürdürülebilir olması isteniyorsa bölgesel desteğin, bölgesel oydaşmanın sağlanması da şartlardan biridir” ifadesini kullandı. Türkiye’nin, bölgesel oydaşma için Afganistan hükumeti ve çevre ülkelerle görüştüğüne değinen Ertuğrul, “Türkiye’nin burada bölgesel desteğin ve oydaşmanın sağlanması noktasında desteği olacaktır” dedi.



Afganistan’a en fazla yardım etmiş ülkeyiz


Türkiye’nin Afganistan’a en fazla yardım yapan ülke olduğunun altını çizen Büyükelçi Ertuğrul, “Son 18 yıldır burada binden fazla projeyi tamamlamış bulunmaktayız bu projelerin yaklaşık miktarı 1 milyar dolardan fazla. Biz bu yardımları devam ettireceğiz. Bu konudaki irademiz ve kararlılığımız tamdır. Çünkü bu yardım kalpten geliyor” ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 23:10
  1. sergi
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    2. ABD'li senatör, askerliği sırasında..
    3. Ortalık savaş alanına döndü! 200 polis..
    4. Kariyer Okulunun ilk kariyer danışmanı..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu kadın..
    6. Budapeşte'de kitap tanıtımı ve film..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    8. Lucescu: Türkiye'de kimsede o cesaret..
    9. Türk Bilim Heyeti Antarktika’dan yurda..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    11. Rusya'dan ABD'ye 'nükleer füze'..
    12. Karabük’te Türk Dünyası Müzik..
    13. "Suriye'deki kadın mahkumlar derhal..
    14. Türk ekibi, Antarktika Bilim..
    15. İtalya'da meşru müdafaa hakkı..
    16. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    17. "Fatih Terim benim için bir baba figürü"
    18. GÜNDEM ÖZETİ / 7 Mart 2019
    19. Antarktika'ya giden Türk bilim..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    21. Bakan Soylu: "PKK’yı belediyelere..
    22. Irak’ın, yeni Tahran Büyükelçisi kabul..
    23. Erdoğan: Bush'tan talepte bulundum,..
    24. Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası
    25. BM: “Irak’taki balık ölümünün nedeni..
    26. ABD, 77 Venezuelalının daha vizesini..
    27. Milli güreşçi Kerem Kamal 5. kez..
    28. Erdoğan'dan ABD'yi çıldırtacak 'S-400'..
    29. Macaristan ve EPP arasındaki kriz
    30. Rusya: “ABD yasaklanmış füzeleri..
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar