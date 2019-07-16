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Türkiye Adalet Akademisi öğrencileri Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

Türkiye Adalet Akademisi öğrencileri, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nde saldırıya uğrayan Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.

16 Temmuz 2019 Salı 16:54
Türkiye Adalet Akademisi öğrencileri Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

Türkiye Adalet Akademisi öğrencileri, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nde saldırıya uğrayan Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.


Türkiye Adalet Akademisi öğrencileri 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nde zarar gören Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette Emniyet Müdürü Murat Tekin ve gaziler, öğrencilere 15 Temmuz gecesi yaşananlar hakkında bilgiler verdi. Öğrenciler silahların bulunduğu sergiyi gezdi. Bazı öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.


Hain darbe girişimi sırasında sivil halk ve emniyet güçlerine ateş açıldığını hatırlatan Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Tubanur Karakurt, "Akkaya Türkiye Adalet Akademisi 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi sonrası iyi bir sınav vererek yargı teşkilatında FETÖ mensubu hakim ve savcıların ihraç edilmesi ile ortaya çıkan boşluğu doldurmak için gayretle çalışmış, çok kısa sürede 10 bine yakın hakim ve savcıya eğitim vererek onları yargı teşkilatına kazandırıştır" ifadelerini kullandı.


15 Temmuz gecesinde olanları yerinde görmek üzere Özel Harekat Başkanlığını ziyaret ettiklerini anımsatan Cumhuriyet Savcısı adayı Nurullah Bekiroğulları, “Ülkemizde yıllardır aralıklı zamanlarda darbeler oldu ancak milletin ekmeğini suyunu yiyerek bir yerlere gelmiş subayların ve hakim ve savcıların, aslında ülkenin içindeki bizatihi kendisinden olduğunu düşündüğümüz kişiler tarafından böyle bir darbe yapılması daha büyük bir alçaklık ve daha büyük hainlikti. Bizler 23. dönem cumhuriyet savcı ve hakimleri olarak şerefli bir şekilde mesleğimizi sonuna yerine getireceğiz. Bu anlamda her türlü darbenin karşısında olduğumuzu ve gerek devletimiz olarak gerek yargı olarak her türlü sorumluluk ve görevi yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:54
  1. sergi

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