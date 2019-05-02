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Türkiye Adalet Akademisi kuruldu

Türkiye Adalet Akademisi, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu.

02 Mayıs 2019 Perşembe 09:29
Türkiye Adalet Akademisi kuruldu

Türkiye Adalet Akademisi, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu.


Adalet Bakanlığına bağlı olarak kurulan Türkiye Adalet Akademisi, kamu tüzel kişiliği haiz, bilimsel, idari ve mali özerkliğe sahip olacak. Akademi, başkanlık ve danışma kurulundan oluşacak. Merkezi Ankara’da olacak akademinin uzmanlık esasına göre eğitim, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilecek.


Akademide hakim, savcı adayları ile hakim ve savcılara eğitim programları düzenlenecek, istenmesi halinde noterler ve avukatlar dışında eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun olan kişilere yönelik de eğitim verilebilecek. Çeşitli konularda uzmanlık ve sertifika programları ile kurs, konferans ve benzeri programlar düzenleyebilecek olan akademi, bilgi amaçlı kütüphane kurarak, görevlerle ilgili yayınlar yapabilecek.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 09:29
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