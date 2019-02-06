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"Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:- "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz"- "Sözde Ermeni soykırımı iddiaları hiçbir hukuki temeli olmayan, tarihi gerçeklere aykırı, siyasi bir yalandır. Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur"

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:10
"Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü ilanına ilişkin açıklama yaptı.

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanan Kalın, şöyle devam etti:

"Sözde Ermeni soykırımı iddiaları hiçbir hukuki temeli olmayan, tarihi gerçeklere aykırı, siyasi bir yalandır. Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında tarihi gerçeklerin aydınlatılması için yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması çağrısından kaçanlar, tarihi olayları manipüle etmeye çalışmaktadırlar."

Geçmişi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül edenlere asla fırsat vermeyeceklerini belirten Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hiç kimse Türkiye'yi işlemediği bir suçtan dolayı itham edemez ve tarihimize leke süremez. Ülkesinde siyasi sorunlar yaşayan Sayın Macron'un günü kurtarma gayretiyle tarihi hadiseleri politik malzeme haline getirmesini kınıyor ve reddediyoruz. Acıları yarıştırmak ve siyasi malzeme konusu yapmak siyasi ve ahlaki bir cürümdür.
Türkiye, Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan hadiseleri ortak acı ve adil hafıza yaklaşımıyla aydınlatmak için her türlü iyi niyetli çabaya destek olmaya devam edecektir."

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 12:10
  1. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
  2. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  3. sözde ermeni soykırımı

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