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AB üyeliği için referandum mu? Erdoğan AB üyeliği için referandumu işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika AB referandumu açıklaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'ye girilip girilmemesi konusunda "Bize düşen 81 milyona gitmek, 81 milyon ne kadar veriyor ona bakmak gerekir." açıklamasında bulundu.

04 Ekim 2018 Perşembe 19:15
AB üyeliği için referandum mu? Erdoğan AB üyeliği için referandumu işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'un kapanış oturumunda yaptığı konuşmada AB'ye girilip girilmemesi konusunda "Bize düşen 81 milyona gitmek, 81 milyon ne kadar veriyor ona bakmak gerekir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB’ye ilişkin açıklamaları şu şekilde oldu: “Son seyahatimde ben Amerika'da birkaç tane AB üyesi başkana da onu söyledim. "Yahu bak. Siz beni yoruyorsunuz, ben sizi yoruyorum. Alacaksanız alın, almayacaksanız söyleyin biz yolumuza, siz yolunuza gidin. Yormayalım birbirimizi. Bunlar ne yormaktan bıkıyor"  Almayacağız da diyemiyorlar. AB ne kadar güçlü olursa biz de o kadar güçlü oluruz. Bizim AB'ye katacağımız çok şey var, onların da bize katacağı çok şey olabilir. Ama bu mantıkla giderse, bize düşen de - yarın gazetelere iyi başlık olur - 81 milyona gitmek. 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak.”

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 19:15
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