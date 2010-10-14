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Türkiye AB’nin BRIC’i

İngiltere-Türkiye iş forumuna katılan yabancı konuklar, Türkiye ekonomisine övgüler yağdırdı.

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
Türkiye AB’nin BRIC’i

İNGİLTERE BAŞBAKANI CAMERON, TÜRKİYE’YE ÖVGÜLER YAĞDIRDI 

İngiltere Başbakanı David Cameron, “Türkiye, Avrupa’nın BRIC’idir (yükselen ülkesi)” derken, Jp Morgan Başekonomisti Yarkın Cebeci, “Türkiye ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmelerden heyecanlanmış durumdayız” övgüsünde bulundu. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve TİM Başkanı Büyükekşi ise İngiltere’den vize kolaylığı talebinde bulundu. Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği İngiltere-Türkiye İş Forumu dün İstanbul’da Ataköy Sheraton Otel'de yapıldı. İngiltere Başbakanı David Cameron’un video konferans yöntemiyle katıldığı forumda Türkiye’yi Devlet Bakanı Zafer Çağlayan temsil etti. Yabancı katılımcıların Türkiye ekonomisine övgüler yağdırdığı forumun baş gündem maddesi ise iki ülke arasında vizelerin kaldırılması konusu oldu.

CAMERON’DAN ÖVGÜLER

İngiltere-Türkiye İş Forumu'nda video yoluyla katılımcılara hitap eden İngiltere Başbakanı David Cameron, iki ülke arasındaki yatırım ve ticaretin artırılması gerektiğini düşündüğünü ifade etti. İngiltere için Türkiye'nin önemine işaret eden Cameron, “Herkes BRIC ülkelerinden bahsediyor. Hindistan, Brezilya, Rusya ve Çin’in hızla büyümesinden bahsediyor. Biz Türkiye’nin, Avrupa’nın BRIC’ı olduğunu düşünüyoruz” dedi. Türkiye ile çok ciddi iş ilişkileri olduğuna dikkat çeken Cameron, İngiltere'nin, Türkiye'deki ikinci büyük yatırımcı olduğunu ve 1.800 şirketlerinin Türkiye'de faal durumda bulunduğunu kaydetti. İki ülke arasındaki karşılıklı iş hacminin yaklaşık 9 milyar doların üzerinde olduğuna işaret eden Cameron, “5 yılda ticaret hacmimizi ikiye katlayalım diyorum” dedi.

CEBECİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER HEYECAN VERİCİ

Forumda konuşan Jp Morgan Başekonomisti Yarkın Cebeci ise son dönemde Türkiye ekonomisinde büyüme dinamiklerinde önemli bir iyileşme olduğunu belirtti. Cebeci, “Türkiye ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmelerden heyecanlanmış durumdayız ve bu gelişmelerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini düşünüyoruz. Türkiye, coğrafi ve jeopolitik avantajlarını özellikle son dönemde hızlı şekilde kullanmaya başladı” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de, İngiltere'nin, başta işadamlarına olmak üzere vizesiz giriş konusunda kolaylık gösterip, öncülük etmesini istedi. Büyükekşi, “Vize konusunda bize de çok şikayet geliyor. İşadamlarımız vizeyi kendilerine psikolojik bir engel olarak görüyorlar. Bu konuda İngiltere’nin, Türkiye’de başta işadamlarına olmak üzere bir kolaylık gösterip vizesiz girmesi konusunda öncülük etmelerini istiyoruz” dedi. Türk-İngiliz Sanayi ve Ticaret Odası (TBCCI) eski Başkanı ve İşadamı Remzi Gür ise İngiliz hükümetinin, Türkiye’nin AB’ye üyeliği konusunda destek verdiğini söylediğini ifade ederek, “Bu yardım daha belirgin olmalı. İngiltere’nin Türkiye’nin AB üyeliği konusunda daha cesur olmasını istiyorum” dedi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray ise iki ülke arasında atılabilecek en isabetli adımlardan birinin vergi sisteminde yeni bir düzenlemeye gidilmesi olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:24
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