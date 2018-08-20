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Türkiye, ABD'yi uluslararası yargıya şikayet etti

Dünya Ticaret Örgütü’nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin çelik ve alüminyum ürünlerine ek vergi koyan ABD'yi Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne şikayet ettiği bildirildi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:30
Türkiye, ABD'yi uluslararası yargıya şikayet etti

Dünya Ticaret Örgütü’nün resmi internet hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye, alınan önlemlerin Dünya Ticaret Örgütü’nün Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın bazı hükümleri ile çatıştığını iddia etmektedir” ibareleri yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Brunson krizi sebebi ile Türkiye’ye aliminyum ve çelik ithalatında uyguladığı vergileri arttırdığını duyurmuştu. Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil" ifadelerini kullanmıştı.

BAKANLIK SÜRECİ BAŞLATMIŞTI

Ticaret Bakanı Pekcan, geçtiğimiz günlerde "Dünya Ticaret Örgütünde ABD'yi panele davet ettik. Böylece DTÖ'de dava sürecini başlatmış olduk" demişti.

ABD'nin Türkiye'nin çelik ve alüminyum ihracatına yönelik vergileri artırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pekcan, şöyle konuşmuştu:

"Bunlarda yüzde 25 ve yüzde 10 olarak uyguladığı vergileri iki katına çıkarmış olmasına hemen karşılıklılık ilkesi gereği cevap verdik ve 22 kalem ithal ürünümüzde toplam 533 milyon dolarlık vergiye tekabül eden yaptırımlarımızı bugün itibarıyla duyurduk. Bugün saat 17.40 itibarıyla Dünya Ticaret Örgütünde kendilerini panele davet ettik ve Amerika'ya da panel davetimiz ulaştı. Böylece DTÖ'de dava sürecini başlatmış olduk. Bugün yapmamız çok önemliydi, çünkü Dünya Ticaret Örgütü ayda iki kere toplantıya giriyor, eğer bugün yetiştiremeseydik 15 gün daha bekleyecektik. Hemen hareketimizi yönlendirmiş olduk."

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:30
  1. Türkiye
  2. ABD
  3. Uluslarası Ticaret Mahkmesi

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