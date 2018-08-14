Türkiye, ABD'nin hangi ürünlerine boykot uygulayacak?

ABD Başkanı Trump, Papaz Brunson’un serbest bırakılmamasını bahane ederek Türkiye’ye dolar üzerinden saldırmasında son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız" açıklamasında bulundu. Peki Türkiye ABD’nin hangi elektronik ürünlerine boykot uygulayacak? Türkiye, ABD’ye ne gibi yaptırımlar uygulacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"na katıldı. Erdoğan, "ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız" dedi.

TÜRKİYE ABD’NİN HANGİ ÜRÜNLERİNİ BOYKOT EDECEK?

Bu sorunun cevabını yine Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. İşte Başkan Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklaması: İş dünyamıza sesleniyorum ekonomik tetikçilere vereceğimiz en güzel cevap işimize dört elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Depoları kilitlemenin anlamı yok. İhraç ihraç ihraç. Üretimi askıya alalım çok ciddi yanlış yaparsınız. Yola devam. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız.Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var. Ne yaptığımızı ne yapacağımızı anlasınlar. Dolayısıyla biz kendimize yeteceğiz. Olmayanı da üreteceğiz. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp, biz dışarıya servis edeceğiz. Bu millet bunları yapmaya muktedirdir. Biz İHA’ları ABD’den istediğimiz zaman ne diyorlardı? “Kongre izin vermiyor” Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi bunları biz üretiyor muyuz? Üretiyoruz. Sıkıntımız yok. Hem de istediğimiz kadar üretiyoruz. Şimdi de ihraca başlıyoruz, mesele bu.