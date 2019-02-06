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Türkiye-ABD çalışma grubu toplantısında "ikili ilişkiler" vurgusu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale, ikili ve bölgesel ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin bir araya geldi- ABD Dışişleri Bakanlığı:- "Her iki taraf, bahsedilen konularda ilerleme kaydedebilmek için beraber çalışmanın devam etmesine yönelik kararlılıklarını gösterdi"

06 Şubat 2019 Çarşamba 04:18
Türkiye-ABD çalışma grubu toplantısında "ikili ilişkiler" vurgusu

WASHINGTON (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale, ikili ve bölgesel ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD çalışma grubunun son toplantısı kapsamında taraflar arasında ABD'nin Başkenti Washington'da yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tarafların Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ilişkinin önemine vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, müttefiklik gereğince ortak endişelerin dile getirilmesi konusunda da mutabık kaldıkları belirtildi.

Öte yandan, yapılan ikili görüşmenin ardından her iki ülke heyetinin çalışma grubu kapsamında bir araya geldiği ifade edildi.

Heyetlerin, Suriye, Terörle mücadele, savunma, diplomatik ve hukuki konuları ele aldığı vurgulanan açıklamada, "Her iki taraf, bahsedilen konularda ilerleme kaydedebilmek için beraber çalışmanın devam etmesine yönelik kararlılıklarını gösterdi." ifadesine yer verildi.

Bugünkü toplantının daha önce 8 Ocak'ta Washington'da yapılması planlanmış, ancak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Ankara ziyareti nedeniyle toplantı 5 Şubat'a ertelenmişti.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın geçen yıl şubatta gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinin ardından ikili ilişkilerin normalleştirilmesine katkı sunması amacıyla Suriye, konsolosluk işleri ve terör örgütü PKK ile mücadele konularında üç çalışma grubu kurulmuştu.

Suriye'deki YPG/PKK varlığı, FETÖ ile mücadele, konsolosluk işlemleri, PKK ile ortak mücadele konularını esas alan ve ilki 8 Mart'ta Washington'da gerçekleşen üç ortak çalışma grubu için üst düzey heyetler bir araya gelmeye devam ediyor.

ABD güçlerinin Suriye'den çekilme süreci, Suriye'deki terör örgütlerinin varlığı, Patriot füze sistemlerinin satışı, FBI'ın FETÖ hakkındaki soruşturması gibi konularda Türkiye ile ABD arasındaki diyalog sürüyor.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 04:18
  1. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale
  2. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal
  3. Türkiye-ABD Çalışma Grubu

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