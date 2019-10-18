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Türkiye-ABD anlaşması sonrası Devlet Bahçeli'den ilk açıklama!

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün ABD ve Türkiye arasında imzalanan güvenli bölge anlaşmasıyla ilgili yayımladığı mesajda, "Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır" ifadelerini kullandı.

18 Ekim 2019 Cuma 08:09
Türkiye-ABD anlaşması sonrası Devlet Bahçeli'den ilk açıklama!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün ABD ve Türkiye arasında imzalanan 'güvenli bölge' anlaşmasıyla ilgili mesaj yayımlandı.  ABD tarafına göndermelerde bulunan Bahçeli, anlaşmadan memnun olduklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiklerini belirtti.

Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan'a yazdığı diplomatik dile aykırı mektubunu da değerlendirdi.

İşte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları:

"9 Ekim 2019 Çarşamba günü başlayan Barış Pınarı Harekatı bölgesel ve küresel husumetin düzeyini göstermekle birlikte Türkiye’nin sağlam, sağduyulu ve ilkeli tutumunu da cümle aleme tekraren ispat ve ilan etmiştir.

Türkiye’nin terörle mücadelede hiçbir ülkeyle mukayese edilemeyecek ölçüde samimi, inançlı ve tavizsiz olduğu anlaşılmış, adeta beşeriyetin vicdanına kazınmıştır.

Dost ve müttefik görünümlü, hatta stratejik ortak kisveli ülkelerin terörle mücadeleye köstek olmak, teröristlere kucak açmak amacıyla tam dokuz gündür hangi rezillikleri yaptıkları, nasıl bir hezeyan ve hezimet psikolojisinin içine düştükleri herkesçe malumdur.

Çirkin bir mektup vasıtasıyla Türkiye ile terör örgütleri arasında arabuluculuğa heveslenen, alçak bir teröristi general diye tanıtıp ülkemize müzakere öneren ABD Başkanı Trump’ın tarihin ve insanlığın yanlış tarafında durduğu elbette tartışma götürmez bir gerçektir.

Türk milleti onuruna düşkün müstesna bir millettir.

Türkiye Cumhuriyeti zalimlere göz yummayacak güce, hainlere boyun eğmeyecek cesarete, haçlı hayallerine teslim olmayacak asalet ve kudrete ziyadesiyle sahiptir.

Dokuzuncu gününde bulunduğumuz Barış Pınarı Harekâtı aklın, adaletin, ahlakın ve hakkın tarafında olan ülkenin Türkiye olduğunu belgelemekle kalmamış resmileştirmiştir.

ABD Başkan Yardımcısı Pence başkanlığında ülkemize gelen heyetle yapılan görüşme trafiği sonucunda kimin dik duruşlu ve doğrudan yana, kimin ikiyüzlü ve yanlış istikamette olduğu da esasen netleşmiştir.

Sonuçlarının ayrıca değerlendirilmesi gereken Barış Pınarı Harekatı’nın içimizde ve dışımızda mevzi alan huşunet ve hıyanet cephesini deşifre ettiği ortadadır.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır.

ABD, PKK/YPG’li teröristleri beş gün içinde fiili güvenli bölge hattının 32 km güneyine çekecek, hainler silah bırakıp mevzileri imha edilecektir.

Bu hususların gerçekleşmesi için ABD’yle birlikte alenen desteklediği PKK/YPG’nin 120 saat mühleti bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne ve daha önemlisi insanlık vicdanına bağlı ve saygılı tavrını sonuna kadar muhafaza etmiştir.

Ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyanın yüzüne defalarca haykıran, kararlılığından ödün vermeyen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekât bölgesinde müteyakkız halde görmekten, kahramanca mücadelesini takip etmekten kıvanç duyuyorum.

Bütün kahramanlarımızı takdir ve tebrik ediyor, her türlü gelişmeye karşı uyanık ve hazırlıklı olduklarına inanıyorum.

Çünkü su uyuyacak, düşman uyumayacaktır.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, halen tedavi altında bulunan kardeşlerimize şifalar diliyorum.

Allah Türkiye’nin ve Türk milletinin yardımcısı olsun."

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 08:09
  1. Devlet Bahçeli
  2. ABD
  3. Türkiye
  4. güvenli bölge
  5. MHP
  6. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • OmurgalıolcanOmurgalıolcan8 dk önce
    :)) Bahçeli efendi bedavadan yaşıyon. Yancı oldun bi sorumluluk da yok. Anlaşma olsa iyi, olmasaydı iyi, ne değişik bir arkadaşsın sen, omurgasız.
  • Vefa..Vefa..27 dk önce
    Amin...İnşallah...
  • Tata TongaTata Tonga30 dk önce
    mektup ortaya çıktıktan sonra konuşuyor...
  • laikiz elhamdülillahlaikiz elhamdülillah33 dk önce
    rahip bronson olayında olduğu gibi bir tehdit mektubuyla işi bitirdi Tramp reyiz
  • AYH8N ERG8N8Z EWET AYH8N ERG8N8Z EWET 36 dk önce
    TRUMPA; YAVAŞ YAVAŞ ABD ORDUSUNU OKYANUSUN ÖTESİNE,TERK ETTİĞİYERLERDE Kİ ÜSTLERINİ İMHA EDECEK ŞEKİLDE KENDİ ANA KATASINA ÇEKTİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETMEK LAZIM.ZATEN İLK SINYALI AVRUPALILARA,AVRUPA ORDUSU KURDURMA FİKRİNİ VERDIRECEK ŞEKİLDE YANSITMIŞTI.ABD 'IN DEVASA YPG YARDIMI KENDİSİNE TAKTİKSEL HATA SONUCU SRATEJİK BAŞARISIZLIK GETİRMEKLE KALMAMIŞ, BÖLGEDEKİ ÜSTÜNLÜĞÜ DE KAYBETMİŞTİR. BU TAKTİKSEL HATA BÜYÜK İSRAİL PROJESİNİNBÖLGEDEKİ İPİNİ DE ÇEKMIŞTIR.TÜRKİYE AÇISINDAN ZAFER;SAVAŞIN VERDİĞİ KAYIPLARIN ÇOK OLACAĞI NETİCESİYLE REİSİN INSANİ BAKIŞ AÇISIYLA MASADA KAZANILMIŞTIR.ON İKİ ADALARI MASADA NASIL KAYIP ETIĞIMIZİ DÜŞÜNELİM.
  • serhatserhat1 sa önce
    vallahi biz temizlenmesi taraftarı idik o kadar şehit verdik . rahip olayına mı döndü
  • nene hatunnene hatun1 sa önce
    MİLLİYETÇİ DEVLETCİ ADAM RABBİM SANA SAĞLIKLI GÜNLER NASİP ETSİN.....
  • CanerCaner1 sa önce
    Bu neydi şimdi... neyin anlasması... Kım ıcın... ne ıcın....
  • Leventbay Leventbay 1 sa önce
    Madem antlaştılar . Hadi buyurun 4milyon suriyeliyi gönderin oraya . Sonrada baba kalkıp bizi abd kandırdı demeyin şikayet etmeyin onu bunu

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