"Türkiye,AB ülkelerine hızlı tren hattıyla bağlanacak"

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, nisanda yapım işlerine başlamayı planladıkları Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin tamamlanmasıyla 231 kilometrelik güzergahta çift hatlı, saatte 200 kilometre hızda, yolcu ve yük taşıma amaçlı bir hızlı tren hattı inşa edileceğini söyledi.

Turhan, "Böylece İstanbul'dan başlayıp Bulgaristan sınırında son bulan güzergahıyla Halkalı-Kapıkule projesi, ülkemizin AB ülkelerine yüksek standartlı bir demiryolu ile doğrudan bağlantısı sağlamış olacaktır." dedi.

AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında, Avrupa Birliğinin (AB) Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'ne 275 milyon avroluk hibe sağlamasına ilişkin finansman anlaşması imzalandı.

AB Komisyonunun Hareketlilik ve Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc'un katılımıyla gerçekleştirilen törende konuşan Turhan, bakanlığın 2007-2013 yıllarını kapsayan IPA I (Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı desteği) döneminde kendisine tahsis edilen toplam 574,3 milyon avro hibe fonun 570 milyon avrosunu sözleşmeye bağladığını ve 497,1 milyon avrosunu harcadığını söyledi.

Böylelikle, IPA I döneminde kullanıma sunulan fonun yaklaşık yüzde 87'sinin "Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı Köseköy-Gebze Kesiminin Rehabilitasyonu ve Yeniden İnşası", "Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattının Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu" ve "Samsun-Kalın Demiryolu Hattının Modernizasyonu" projelerinin hayata geçirilmesine vesile olduğunu anlattı.

Turhan, ilk iki projenin tamamlandığını kaydederek, Samsun-Kalın Demiryolu Hattının Modernizasyonunda ise son aşamaya gelindiğini ve kısa sürede tamamlanması için yoğun çaba harcandığını bildirdi.

Türkiye-AB Mali İş Birliğinin 2014-2020 yıllarını kapsayan IPA-II döneminde ise bakanlığa tahsis edilen fon miktarının 362,2 milyon avro olduğunu aktaran Turhan, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu AB hibe fonu, ulaştırma sektörünün sürdürülebilir ve emniyetli ulaştırma, etkin ulaştırma, erişilebilir ve kapsayıcı ulaştırma, müktesebat uyumu ve AB entegrasyonu gibi temel alanlarında gerçekleştirilecek projeler için kullanılacak. Özellikle şu hususa dikkatinizi çekmek isterim ki; IPA II Döneminde bakanlığımızca hayata geçirilecek ve bugün burada toplanmamızı sağlayan Halkalı- Kapıkule projesi, bugüne kadar AB fonları ile yapacağımız en büyük altyapı projesi olacak."

Turhan, "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi 275 milyon avroluk AB katkısıyla IPA II döneminde ülkemize ayrılan toplam tahsisatın yüzde 8'ini, ulaştırmaya ayrılan toplam tahsisatın ise yüzde 76'sını oluşturmaktadır." diye konuştu.

- "Türkiye, AB ülkelerine hızlı trenle bağlanacak"

Turhan, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin Halkalı-Ispartakule, Ispartakule-Çerkezköy ve Çerkezköy-Kapıkule olmak üzere 3 kısımdan oluştuğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Projenin 155 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde 275 milyon avro IPA fonu kullanılacak olup, 76 kilometrelik diğer kısımlar ise eş zamanlı olarak TCDD Genel Müdürlüğünce milli bütçe imkanlarıyla inşa edilecektir. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasında 231 kilometrelik güzergahta çift hatlı, saatte 200 kilometre hızda, yolcu ve yük taşıma amaçlı bir hızlı tren hattı inşa edilmiş olacaktır. Böylece; İstanbul'dan başlayıp Bulgaristan sınırında son bulan güzergahıyla Halkalı-Kapıkule projesi, ülkemizin AB ülkelerine yüksek standartlı bir demiryolu ile doğrudan bağlantısı sağlamış olacaktır."

- "Nisanda işe başlamayı hedefliyoruz"

Turhan, projenin yapım ve müşavirlik işlerine ait ihale süreçlerinde son aşamaya gelindiğini belirterek, ihalelerin mart ayı içerisinde sonuçlandırılması ve nisanda hem yapım hem de müşavirlik işine ait sözleşmelerin imzalanarak işe başlanılmasının hedeflendiğini söyledi.

Hattın finansmanının AB ile Türkiye tarafından ortak sağlanmasına ilişkin bugün imzalanan ikili anlaşma üzerine uzun süredir çalıştıklarını dile getiren Turhan, projeye büyük emek verdiklerini vurguladı.

Turhan, ikili anlaşma imzalanması aşamasına gelmesinde emeği geçenlere ve Bulc'a teşekkür etti.

- Türkiye'de yürütülen en büyük AB yatırım projesi

AB Komisyonunun Hareketlilik ve Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ise, destek verdikleri projeler arasında en yüksek bütçeli işin Halkalı-Kapıkule projesi olduğunu söyledi.

Öte yandan, AB Türkiye Delegasyonu'nun internet sitesindeki duyuruya göre, İstanbul'u Türkiye-Bulgaristan sınırına bağlayacak proje için yapılacak toplam yatırımın 1 milyar avro civarında olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu hat, AB tarafından sağlanacak 275 milyon avroluk hibeyle Türkiye'de yürütülen en büyük AB yatırım projesi olacak.

Hattın, inşası tamamlandığında, hem tüketici hem de üreticiler açısından değeri 1,6 milyar avroyu bulacak önemli faydaları beraberinde getireceği öngörülüyor. Bu sayede firmaların, uluslararası ithalat ve ihracat faaliyetleri açısından büyük önemi olan bir koridorda daha ekonomik ve güvenilir taşıma hizmetlerinden faydalanabilmesi beklentiler arasında yer alıyor.