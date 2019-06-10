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Türkiye, A Milli Futbol Takımının Keflavik Havalimanında maruz kaldığı muamele nedeniyle İzlanda'ya durumu kınayan nota verdi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:31
Türkiye, A Milli Futbol Takımının Keflavik Havalimanında maruz kaldığı muamele nedeniyle İzlanda'ya durumu kınayan nota verdi.
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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:31
  1. İzlanda

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