Avrasya'da İnsani Gelişme Endeksi'nde en büyük ilerleme Türkiye'nin

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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) 2018 raporuna göre Türkiye, İnsani Gelişme Endeksi’nde 2012-2017 arası Avrasya bölgesinde en çok ilerleme kat eden ülke olurken dünya genelinde de İrlanda’nın ardından ikinci oldu.

Türkiye 8 Basamak Birden Yükseldi

İnsani Gelişme Endeksi 2018 raporuna göre Türkiye dikkat çekici bir terakki kaydetti. 2012-2017 arası gelişme verilerini yansıtma iddiasındaki rapora göre Türkiye 8 basamak birden atlayarak, 13 basamak ilerleyen İrlanda’dan sonra dünyada ikinci, Avrasya bölgesinde ise birinci oldu.

189 ülkeyi değerlendirme kapsamına alan rapora göre, bunlardan 59’u çok yüksek insani gelişme grubunda bulunurken, 53’ü yüksek, 39’u orta ve 38’i de düşük kategoride bulunmaktadır. 2010 yılında ise 49 ülke düşük insani gelişme kategorisinde bulunuyordu.

İlk beşte Norveç, İsviçre, Avustralya, İrlanda ve Almanya’nın bulunduğu listede, Türkiye 64. sıraya oturtularak yüksek insani gelişme kategorisinde yer aldı. Listede Kanada’nın 12, Amerika’nın 13, İngiltere’nin 14, İsrail’in 22, Fransa’nın 24, Yunanistan’ın 31, Kıbrıs’ın 32, Rusya’nın 49, Bulgaristan’ın 51, Kazakistan’ın 58, İran’ın 60, Çin’in ise 86. sırada olması dikkat çekti.

Bununla birlikte tabloya göre bölgede, gelir dağılımı eşitsizliği en ziyade Türkmenistan ve Türkiye’de görüldü.

Eğitim Oranları

Raporda ayrıca cinsiyete göre en azından ortaokul derecesini bitirmiş 25 yaş üzeri nüfusun oranları da verilmeye gayret edildi. Buna göre Türkiye’de 25 yaş üzeri kadınların %44.9’u, erkeklerin ise %60’ı en az ortaokul mezunu. Bu sahada her iki cinste de İzlanda, Kanada, Finlandiya, Avusturya, Lüksemburg ve Estonya %100 oranlarıyla zirvede gözükmektedirler. Amerika’da ise oran her iki cinste de %95 küsur gözükürken İngiltere’de sırasıyla %82.4’e %85.2, Almanya’da %96.2’ye %96.8, İsral’de %89.8’e %95.6, İspanya’da %72.2’ye %77.6, Portekiz’de %52.1’e %53.4, Yunanistan’da %65.4’e %73.2 ve Bulgaristan’da %93.7’ye %96.1 olarak gözükmektedir. Japonya ise kadınlarda oranın daha yüksek gözüktüğü ülkelerden biri olup veriler %94.8’e %91.9’dur.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2013’te yayınladığı verilerde ise ilköğretim diplomasına sahip 11.617.159, ortaokul veya dengi okul mezunumuz ise 12.096.830 olarak gözükmüştü. 15 yaş üzeri kimseler üzerinden yapılan hesaplamada, okuma yazma bilmeyen insan sayısı ise 2.784.257 olarak hesaplanmış, yani nüfusun takriben %5’inin okuma yazma bilmediği anlaşılmıştı.

15-19 Yaş Arası Doğum Oranları

Raporda 15-19 yaş arası her 1000 kadında hangi ülkede kaç tanesinin çocuk doğurduğu oranlarının da tespitine çalışıldığı görülüyor. Buna göre Türkiye’de bu veri 1000’de 25.8 olarak gözükmektedir. İran’da 25 olarak gözüken oran, Avrupa ülkelerinde çoğunlukla %10’un altında seyretmektedir. Bununla birlikte Amerika’da 18.8, İngiltere’de 12.5, Avustralya’da 12.9, Yeni Zelanda’da 20, Çekya’da 10, Malta’da 16.6, Estonya’da 12.6, Polonya’da 12.7 oranları da gözüktü.

Güneydoğu Avrupa ülkelerinden Yunanistan’da 7.2 olan veri, Bulgaristan’da 39.5, Romanya’da 33.1, Arnavutluk’ta 20.7 olarak tespit edildi. Rusya’da 21.6 gözüken oran Çin’de ise 6.4 olarak bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde 28.4 olarak gözüken oran, Suudi Arabistan’da 7.8, Bahreyn’de 13.4, Umman’da 7.1, Kuveyt’te 9, Katar’da 9.9, Ürdün’de ise 22.4 olarak müşahede edildi.

Bu sahada Güney Amerika ülkeleri ise göze batan verileri ile temayüz etti. Şili her bin kişide 45.6, Arjantin 62.8, Kosta Rika 53.5, Meksika 60.3, Brezilya 61.6, Panama 81.8, Venezuela ise 85.3 oranlarıyla dikkat çekti.