5G’ye ne zaman geçilecek? 5G bizlere neler sunacak?

Türkiye bilişim ve teknolojide çığır atlıyor. 4.5 G’yi kullanan Türkiye hızına hız katmak için 5G’yi kullanmak için harekete geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Biz 5G'yi dünyada ilk kullanan ülke olmak için programımızı yaptık.” Açıklamasında bulundu. Peki Türkiye 5G’ye ne zaman geçecek? 5G bizlere neler sunacak?

5G ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi çatısı altında 17 firmanın yabancı ürüne gerek kalmayacak şekilde tüm iletişim sistemlerini yerli ürün olarak piyasaya çıkarmak üzere güçlerini birleştirdiğini aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TÜBİTAK'ın da destek vermesini teminen imzaların atıldığını ifade etti.

Türkiye 5G’ye ne zaman kavuşacak?

Programlarını 5G'yi dünyada ilk kullanan ülke olmak için yaptıklarını ifade eden Bakan Turhan şu ifadeleri kullandı: "Dünyadaki ülkeler 5G'ye 2022'de geçmeyi planlıyor. Bizimle birlikte Güney Kore de bu konuda çalışmaları hızlı yürütüyor. Biz 2020'de 5G hizmetini topluma sunmayı planlıyoruz. 5G dediğimiz zaman, daha hızlı, yüksek kapasiteli hızda internet ve iletişim hizmeti ve daha çok sektöre hizmet verme imkanını gündeme getiriyor. Bunları yaptığımızda bu teknolojiyi ilk defa kullanan ülke konumuna gelmiş olacağız."