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4,5G'li abone sayısı 2018 sonu itibariyle 3G'lileri 11'e katladı

Türkiye'de 2018 yılı sonu itibariyle 3G abone sayısı 6 milyon 641 bin 597’ye gerilerken, 4,5G'lilerin sayısı 71 milyon 348 bin 727'ue ulaştı.

28 Nisan 2019 Pazar 14:13
4,5G'li abone sayısı 2018 sonu itibariyle 3G'lileri 11'e katladı

Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla 3G abone sayısı 6 milyon 641 bin 597’ye gerilerken, 4,5G'lilerin sayısı 71 milyon 348 bin 727'yi buldu. Böylece 4,5G abone sayısı, 3G'lilerin sayısını 11'e katladı. 

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, geçen yılın sonu itibarıyla Türkiye'de yüzde 99 penetrasyon oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil, toplam 80 milyon 117 bin 999 mobil abone bulunuyor.

Temmuz 2009'da sunulmaya başlanan 3G hizmetinin abone sayısı Mart 2016 sonunda 65 milyon 949 bin 652'ye ulaşmıştı. 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hizmete girmesiyle 3G'den 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci yaşandı.

Geçen yılın sonunda 3G abone sayısı 6 milyon 641 bin 597'ye düşerken, 4,5G abone sayısı 71 milyon 348 bin 727'ye çıktı. Böylece 4,5G abone sayısı, 3G abone sayısının 10,7 katına ulaştı. M2M abone sayısı da geçen yılın sonu itibarıyla 5,2 milyona ulaştı.

Mobil internet kullanımı 865 bin terabaytı buldu

3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 2018 sonunda 61 milyon 92 bin 863 olurken, sadece 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 41,5 milyon olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde toplam mobil internet kullanım miktarı 864 bin 370 terabayt, 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı ise 849 bin 952 terabayt olarak hesaplandı.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 14:13
  1. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
  2. 3g
  3. 3G internet erişimi
  4. 4.5G abone sayısı
  5. 3G abone sayısı

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