Türkiye, 4. Sanayi Devrimi Merkezi'ne üye oldu

ANKARA (AA) - Türkiye'nin, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bünyesinde faaliyet gösteren 4. Sanayi Devrimi Merkezi'ne üyeliği gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu ortaklık, TÜBİTAK'ın teknik liderliği sayesinde, özellikle yapay zekaya odaklanarak dijital teknolojilerle ilgili risk ve fırsatların değerlendirilmesine ilişkin politikaların ortak bir şekilde tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.



İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49'uncu WEF devam ederken, forumun teknoloji yönetim ağı da yeni ortaklarla genişledi.



Bu kapsamda 100'den fazla uluslararası örgüt, işletme ve hükümet, yükselen teknolojilere yönelik yeni politikaların oluşturulması ve uygulanmasını sağlamak amacıyla WEF 4. Sanayi Devrimi Merkezi'nin ağına katıldı. Türkiye de bu sene söz konusu merkezin yeni ortakları arasında yerini aldı.



- "Dijitalleşme, yapısal dönüşüm için önemli bir çıpa"



Bakan Varank, konuya ilişkin WEF için kaleme aldığı değerlendirmede, verimlilik artışı ve yenilikçi teknolojilerin, katma değerli üretim ve sağlıklı bir ekonomik büyümenin temel itici güçlerinden olduğunu bildirdi.



Bu etmenlerin Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü artırmak için de büyük önem taşıdığını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:



"Dijitalleşme verimlilik artışını hızlandırarak, Türkiye ekonomisinin yapısal dönüşümü için önemli bir çıpa olacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayeleri ve rehberliğinde, Bakanlığımız ile WEF arasında kurulan ortaklığa büyük önem veriyoruz. Bu ortaklık, TÜBİTAK'ın teknik liderliği sayesinde, özellikle yapay zekaya odaklanarak dijital teknolojilerle ilgili risk ve fırsatların değerlendirilmesine ilişkin politikaların ortak bir şekilde tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlayacak."



- "Dijital dönüşüm endüstrilerde 100 trilyon doların üzerinde değer yaratacak"



Varank, dijital dönüşümün endüstrilerde yarattığı değerin gelecek 10 yılda 100 trilyon doların üzerinde olmasının beklendiğine dikkati çekerek, politika yapıcılar, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği olmazsa bu potansiyelin tam olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti.



WEF ile Türkiye arasında derinleşen iş birliğinin sadece iki taraf için bir "kazan-kazan" durumu olmayacağına işaret eden Varank, bunun aynı zamanda uluslararası toplum için de üretken ve iş birliğine dayalı çözümlerin geliştirilmesinde fayda sağlayacağını bildirdi.



- "4. Sanayi Devrimi beklenenden hızlı ilerliyor"



4. Sanayi Devrimi Merkezi Başkanı Murat Sönmez de 4. Sanayi Devrimi'nin beklenenden daha hızlı ilerleme kaydettiğine dikkati çekti.



İşletmeler ve hükümetlerin bu hızlı ilerlemeye yanıt vermekte geri kaldıklarını belirten Sönmez, "Küresel teknoloji politikalarına yönelik bir platform olan 4. Sanayi Devrimi Merkezi ağı, ileriye dönük yönetim protokollerinin oluşturulmasını ve uygulanmasını hızlandırmayı amaçlıyor." ifadesini kullandı.



WEF 4. Sanayi Devrimi Merkezi, politika çerçeveleriyle bilim ve teknolojinin yararlarını artıracak iş birliklerini geliştirmeyi amaçlayan çok paydaşlı küresel bir merkez olma özelliği taşıyor.



Merkez, gelişen teknolojilerle ilgili zorlukların üstesinden gelmek için dünya genelindeki politika yapıcılar, yasa koyucular ve düzenleyiciler tarafından kabul edilebilecek insan merkezli yönetim araçlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yapıyor.