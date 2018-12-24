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Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabı

2018 yılı Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonu milli bilardocu Murat Naci Çoklu oldu

24 Aralık 2018 Pazartesi 19:56
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabı

İZMİR (AA) - 2018 Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonasını Murat Naci Çoklu kazandı.

Bilardo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabı sona erdi.

İzmir Atatürk Stadı Bilardo Tesisleri'nde 22 Aralık'ta başlayan ve 32 sporcunun katıldığı final etabında Semih Saygıner birinci oldu. Semih Saygıner, finalde karşılaştığı Lütfü Çenet'i 40-29 yendi.

Üçüncülüğü ise Tarık Yavuz ile Murat Naci Çoklu paylaştı. Bu sonuçla Murat Naci Çoklu genel klasmanı şampiyon tamamladı.

Dereceye giren sporculara kupalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan verdi.


- Saygıner: "Toparlanıp milli takıma girdiğim için mutluyum"


Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabı'nda birinci olan Saygıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı bir sezon geçirdiğini söyledi.

Türkiye 3 Bant Bilardo Milli Takımı'na girmeyi başardığı için sevinçli olduğunu belirten Saygıner, "Türkiye'de iyi sezon geçirdiğim söylenemez ama yurt dışında öyle değildi. Toparlanıp milli takıma girdiğim için mutluyum. Ülkem adına 2019 yılında elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

2018 yılı Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonu olan Murat Naci Çoklu ise etapları birinci tamamladığı için mutlu olduğunu belirtti.

Çoklu, "Çok başarılı oynadım, ilk iki turnuvayı kazandım, üçüncü ve dördüncü turnuvada ise ilk dört içinde kaybettim. Başarılı bir sezon geçirdiğim için mutluyum. Milli takıma seçildiğim için de ayrıca sevinçliyim." şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 19:56
  1. 2018 yılı Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonu
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