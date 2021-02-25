Türkiye 24 Şubat koronavirüs salgını tablosu ne durumda?

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde koronavirüse dair güncel verileri yayınlıyor. Sağlık Bakanlığının her gün paylaştığı koronavirüs salgını tablosunda kaç vaka sayısı ve salgından dolayı kaç kişinin vefat ettiği merak konusu oluyor. İşte merak edilen 24 Şubat Türkiye Koronavirüs tablosunun detayları...

Türkiye 24 Şubat koronavirüs salgının tablosu ne durumda?

Sağlık bakanlığı, 24 Şubat koronavirüs salgını günlük tablosuna ilişkin olarak 124 bin 15 test sayısı ile toplam 32 milyon 684 bin 747 kişiye test yapıldığı açıklandı. 24 Şubat koronavirüs testlerinin sonrasında 660 hasta olduğu bilgisi verildi.72 vatandaşımızla beraber toplam 28.285 kişi hayatını kaybetti. 24 Şubat koronavirüs salgınından 5.297 vatandaşımız daha iyileşerek sağlığına kavuştu.