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Korona Virüs Türkiye 23 Mart koronavirüs salgını tablosu ne durumda?
Korona Virüs

Türkiye 23 Mart koronavirüs salgını tablosu ne durumda?

Sağlık Bakanlığı, 23 Mart koronavirüs tablosunda yeni gelişmeler olduğunu bildirdi. Bilindiği gibi koronavirüsünün tablosundaki vaka sayılarına göre, normalleşme süreci yürütülüyor. Hangi şehre kısıtlama getirileceğini merak eden vatandaşlar günlük koronavirüs tablolarını inceliyor. Peki, 23 Mart koronavirüs tablosu ne durumda ve vaka sayısı kaç oldu?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 20:48:00 -
Türkiye 23 Mart koronavirüs salgını tablosu ne durumda?

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde koronavirüse dair güncel verileri yayınlıyor. Sağlık Bakanlığının her gün paylaştığı koronavirüs salgını tablosunda kaç vaka sayısı ve salgından dolayı kaç kişinin vefat ettiği merak konusu oluyor. İşte merak edilen 23 Mart Türkiye Koronavirüs tablosunun detayları...

Türkiye 23 Mart koronavirüs salgının tablosu ne durumda?

Sağlık bakanlığı, 23 Mart koronavirüs salgını günlük tablosuna ilişkin olarak 211 bin 848 test sayısı ile toplam 36 milyon 768 bin 437 kişiye test yapıldığı açıklandı. 23 Mart koronavirüs testlerinin sonrasında 1006 hasta olduğu bilgisi verildi. 138 vatandaşımızla beraber toplam 30 bin 316 kişi hayatını kaybetti. 23 Mart koronavirüs tablosuyla beraber salgınından toplam 2 milyon 863 bin 882 vatandaşımız daha iyileşerek sağlığına kavuştu.

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