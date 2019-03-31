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Türkiye 2019 Bologna Çocuk Kitapları Fuarında

Türkiye, İtalya’nın Bologna şehrinde düzenlenecek Çocuk Kitapları Fuarı’nda bu yıl 96 metrekarelik ulusal stand ile temsil edilecek.

31 Mart 2019 Pazar 09:56
Türkiye 2019 Bologna Çocuk Kitapları Fuarında

Türkiye, İtalya’nın Bologna şehrinde düzenlenecek Çocuk Kitapları Fuarı’nda bu yıl 96 metrekarelik ulusal stand ile temsil edilecek.


Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı Türkiye ulusal standı 1 Nisan saat 12.30’da Türk ve İtalyan yayıncılarının katılacağı kokteyl ile ziyarete açılacak. Fuardaki Türkiye ulusal standında, Bakanlığın prestij yayınları ile TEDA Projesi desteğiyle yabancı dillerde yayımlanan Türk edebiyatı eserleri sergilenecek. Ayrıca Türkiye standında, özel yayın evlerine destek olmak üzere Multibem, Dinozor Çocuk, Can Çocuk, Damla, Erdem, Semerkand, Sev Yayıncılık, Timaş, Tudem ile Yapı Kredi Yayınevleri’ne telif görüşmeleri yapabilecekleri ve kitaplarını sergileneceği özel üniteler de oluşturuldu. Türk yayıncılığını dünyaya taşıyan Uluslararası Yayıncılık Telif ve Danışmanlık Merkezi Projesi (YATEDAM) ise Türkiye ulusal standında özel bir bölümde temsil edilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı 1-4 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek fuar ile Türk kültürünü ve edebiyatını dünyaya tanıtmayı ve yayıncılık alanındaki iş birliği olanaklarını geliştirmeyi hedefliyor.



Bologna TEDA Projesine de Katkı Sağlayacak


Bologna Çocuk Kitapları Fuarı’nın, Bakanlığın 2005 yılından bu yana yürüttüğü TEDA projesinin tanıtımına da büyük katkı sağlaması hedefleniyor. Türk edebiyatı eserlerinin yabancı dillere çevrilmesi ve yayımlanmasına maddi destek sağlayan proje kapsamında bugüne kadar 71 farklı ülkede, 61 farklı dilde 2 bin 696 esere destek sağlandı ve bu eserlerden şu ana kadar 2 bin 225 adedi yayımlanarak dünyanın dört bir köşesinde okuyucu ile buluştu. 2005 yılından bu yana İtalya’dan TEDA’ya başvuru yapan 33 yayınevine 53 yazarımızın 70 eserinin İtalyanca çevirisi veya baskısı için destek verildi, bu eserlerden şu ana kadar 62’si yayımlanarak okurların beğenisine sunuldu. TEDA programı kapsamında, ayrıca bugüne kadar çocuk ve ilk gençlik edebiyatı alanında 29 farklı ülkede 101 yazarımızın 346 eseri yayımlandı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 09:56
  1. kültür
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