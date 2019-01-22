Türkiye 2018'de Özbekistan'ın dördüncü en büyük ticari ortağı oldu

TAŞKENT (AA) - Geçen yıl Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacmi yüzde 39,9 artışla ilk defa 2 milyar 171,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Özbekistan Devlet İstatistik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 2018'de ülkenin dış ticaret hacmi önceki yıla nazaran yüzde 27,3 artışla 33 milyar 815,3 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl ülkenin ihracat hacmi yüzde 13,6 artışla 14 milyar 257,9 milyon dolar, ithalat hacmi ise yüzde 39,6 artışla 19 milyar 557,4 milyon dolar oldu. 2018'de Özbekistan'ın dış ticaret açığı 5 milyar 299,5 milyon dolar olarak belirlendi.

Açıklamaya göre, geçen yıl Özbekistan'ın en büyük ticari ortakları arasında 6 milyar 427,8 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 19'luk pay ile Çin ilk sıraya yükseldi. Özbekistan 2018'de Çin ile 2 milyar 869 milyon dolarlık ihracat, 3 milyar 558,9 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

Daha önce Özbekistan'ın ticari ortakları arasında geleneksel olarak yer aldığı ilk sırayı Çin'e kaptıran Rusya ise 5 milyar 530,6 milyon dolarlık dış ticaret ve 16,9'luk pay ile ikinci sıraya geriledi. Özbekistan, bu dönemde Rusya ile 2 milyar 193,1 milyon dolarlık ihracat ve 3 milyar 537,6 milyon dolarlık ithalat yaptı.

2018'de Özbekistan'ın en büyük ticari ortakları arasında 3 milyar 22,5 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 8,9'luk pay ile Kazakistan üçüncü, 2 milyar 171,8 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 6,4'lük pay ile Türkiye dördüncü, 2 milyar 137,2 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 6,3'lük pay ile Güney Kore beşinci oldu. Özbekistan'ın en çok dış ticaret yaptığı 10 ülke arasında ayrıca Almanya, Japonya, Afganistan, Kırgızistan ve Ukrayna da yer aldı.



2018'de Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacmi bir önceki yıla nazaran yüzde 39,9 artışla 2 milyar 171,8 milyon dolara ulaşırken, Özbekistan bu dönemde Türkiye ile 936,2 milyon dolarlık ihracat ve 1 milyar 235,6 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi.



2018'de Özbekistan'ın ihracatında ilk sıralarda enerji ve petrol ürünleri, gıda ürünleri, renkli ve demir metaller ile hizmetler sektörü yer alırken, ülke ithalatının başlıca ürünleri arasında da makine ve teçhizat, kimya mamulleri, renkli ve demir metal ürünleri oluşturdu.