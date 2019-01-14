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Türkiye, 2018’de ev dekorasyonu alışverişini yüze 63 artırdı

E-ticaret platformu Hepsiburada tarafından açıklanan 2018 yılına ait dekorasyon kategorisi trend verilerine göre, en fazla talep gören ürünler sehpalar ve TV üniteleri oldu

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:33
Türkiye, 2018’de ev dekorasyonu alışverişini yüze 63 artırdı

İSTANBUL (AA) – Hepsiburada, 2018 yılına ait dekorasyon kategorisi trend verilerine göre, en fazla talep gören ürünlerin sehpalar ve TV üniteleri olduğunu duyurdu.

E-ticaret platformu Hepsiburada, Türkiye’nin alışveriş alışkanlıklarına ışık tutmak amacıyla hazırladığı 2018 Dekorasyon Kategorisi Trend Raporu'nu açıkladı. Rapora göre, 2018’de en çok talep gören ürün sehpa oldu.

Rapor, dekorasyon kategorisine ilginin 2017’ye göre yüzde 63 arttığını ortaya koydu. En çok 36-45 yaş aralığı tarafından yapılan alışverişlerde, kadınların talebi 2017’ye göre yüzde 64 artış gösterdi.

Rapora göre, en fazla talep İstanbul’dan gelirken onu sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Muğla, Tekirdağ ve Balıkesir takip etti. Türkiye, en çok oturma odası için alışveriş yaparken çalışma odası, antre, yatak odası ve mutfak ürünleri de tercih edilen ürünler arasına girdi. Trend verilerine göre, oturma odası için en fazla talep gösterilen ürünler ise sehpa, TV üniteleri ve kanepeler oldu.

2018’de ofis ürünlerine talepte de yüzde 211 artış oldu. En çok alışveriş 36-45 yaş aralığı tarafından yapılırken, kadın müşterilerin oranında yüzde 200 artış yaşandı.

Ofis kategorisine en çok talep İstanbul’dan geldi. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Balıkesir, Konya, Muğla, Tekirdağ, Adana ve Manisa takip etti. Ofis kategorisinde en çok ilginin olduğu ürünler klasörler, silgiler, yazı tahtaları, masaüstü düzenleyicileri oldu.

Mutfak gereçleri kategorisine ait verilerin de ortaya konulduğu rapora göre, en çok ilgi gören ürünlerin başında bardak ve sürahilerin geldi. Bardak ve sürahileri, sırasıyla ekmek kutusu ve saklama kapları, çatal, kaşık bıçak setleri, servis tabakları takip etti.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:33
  1. e-ticaret
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