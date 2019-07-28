"Türkiye 2 Metre Radyo Kontrollü Planör Ligi" sona erdi Türk Hava Kurumu Bandırma Şubesi ve Hür-Kuş Planör Kulübünce düzenlenen yarışamaya Yalova, Bursa, Eskişehir, İstanbul ve Bandırma'dan 8 takım, 24 sporcu katıldı

BALIKESİR (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) Bandırma Şubesi ve Hür-Kuş Planör Kulübünce düzenlenen "Türkiye 2 Metre Radyo Kontrollü Planör Ligi" final müsabakalarıyla sona erdi. Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü arazisinde gerçekleştirilen ve iki gün süren yarışmaya Yalova, Bursa, Eskişehir, İstanbul ve Bandırma'dan üçer kişilik 8 takım katıldı. 24 yarışmacının yer aldığı şampiyonada Bandırma'yı Hür-Kuş takımı temsil etti. Final müsabakaları sonunda, takım sıralamasında Bumuk-A Tim birinci, Eshavk ikinci ve Atakent MPK ise üçüncü oldu. Ferdi sıralamada ise birinciliği Yavuz Dal, ikinciliği Murat Bozdemir, üçüncülüğü Murat Şenol elde etti. Protokol üyeleri tarafından dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi.

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