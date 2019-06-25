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Türkiye 1.’sinden Başkan Özcan’a ziyaret

LGS’de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Kerem Tunçbilek, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret ederek mutluluğunu paylaştı.

25 Haziran 2019 Salı 14:58
Türkiye 1.’sinden Başkan Özcan’a ziyaret

LGS’de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Kerem Tunçbilek, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret ederek mutluluğunu paylaştı.



Liseye Giriş Sınavı’nda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Kerem Tunçbilek, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.


Planlı ve devamlı çalışma sonucu başarıyı yakaladığını söyleyen 14 yaşındaki Tunçbilek, “Öncelikle her zaman yanımda olan aileme, öğretmenlerime ve desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok mutlu ve gururluyum. Bu mutluluğumuzu paylaşmak için başkanımızı ziyaret ettik” diye konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özcan, “Eğitim bizim öncelikli konularımızdan bir tanesi. Bizler için büyük önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili ortak bir çalışma yapacağız. Başarılı çocuklarımızın çalışmalarını örnek gösteren konferanslar düzenleyeceğiz. Nazilli, bizim okuduğumuz dönemlerde her zaman 1.’lerin çıktığı bir ilçeydi. Nazilli’mizi eski günlerine kavuşturduğunuz için teşekkür ederim. İnşallah üniversite sınavında da çok büyük başarılar elde edersin” diyerek Tunçbilek’e akıllı telefon ve kravat hediye etti.


Desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden Okul Müdürü Kaan Başarır, “Başkanımızın bizlere verdiği güç ile eğitimde daha iyisini yapmak için daha çok çalışacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:58
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