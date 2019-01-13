KÜTAHYA (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Kütahya'da düzenlenen Türkiye 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Şampiyonası, sona erdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesindeki (DPÜ) olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen ve 4 gün süren müsabakalarda, 22 erkek ve 9 kadın takım, madalya için mücadele verdi.

Organizasyon sonunda kadınlarda birinciliği İstanbul Bilimsel Yüzme Spor Kulübü, ikinciliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Spor Kulübü, üçüncülüğü de Marmara Spor Kulübü elde etti.

Erkeklerde ise Deniz Yıldızları Spor Kulübü birinci, ODTÜ Su Sporları Kulübü ikinci, Deniz Kızı Sualtı ve Doğa Sporları Kulübü de üçüncü oldu.

TSSF Başkanı Şahin Özen, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Şampiyonası'nı ilk kez gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sualtı hokeyinin TSFF'nin en önemli spor branşlarından biri olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Sualtı hokeyinde uluslararası başarı grafiği son 10 yılda yükselerek devam etti. Katıldığımız tüm şampiyonalarda büyük başarılar elde ettik. Bu başarıların sürdürülebilmesi için hep birlikte azim ve çaba ile gayret ediyoruz. İnşallah sporcularımız ülkemize madalya kazandırmaya devam edecekler." diye konuştu.

Derece elde eden takımlara Kütahya Valisi Ömer Toraman, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ve Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret tarafından madalya ve kupaları verildi.



