Türkiye 11 ayda 37,5 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı

ANKARA (AA) - Türkiye, yılın 11 ayında 37,5 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı, yurt dışı ikametli vatandaşlarla toplam ziyaretçi sayısı 43 milyona yaklaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın sınır giriş çıkış istatistiklerine göre ilk 11 ayda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,25 artışla 37 milyon 537 bin 696 yabancı ziyaretçinin ağırlandığı bildirildi.



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 9 aylık verilerine göre yurt dışında yaşayan 5 milyon 217 bin 193 vatandaşla birlikte toplam ziyaretçi sayısının önceki ay itibarıyla, bir önceki yılın 11 aylık dönemine göre yüzde 21,35 artarak 43 milyona yaklaştığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, Ocak-Kasım 2018 döneminde yüzde 26,22 artışla Rusya Federasyonu ilk sırada, yüzde 25,56 artışla Almanya ikinci sırada, yüzde 36,45 artışla İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi Bulgaristan ile Gürcistan izledi.



Rusya Federasyonu'ndan 5 milyon 865 bin 466, Almanya'dan 4 milyon 334 bin 67, İngiltere'den ise 2 milyon 212 bin 40 yabancı ziyaretçi geldi."



- Kasımda en çok ziyaretçi Bulgaristan'dan



Türkiye’ye Kasım 2018'de gelen yabancı ziyaretçi sayısının yüzde 18,97 artışla 1 milyon 966 bin 277 olduğu aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bulgaristan, Kasım 2018 döneminde bir önceki yıla göre yüzde 43,46 artış ve 212 bin 482 yabancı ziyaretçi rakamıyla birinci olurken, yüzde 53,96 artış ve 178 bin 421 yabancı ziyaretçi rakamıyla Almanya ikinci, yüzde 71,94 artış ve 140 bin 794 yabancı ziyaretçi ile Rusya Federasyonu üçüncü sırada yer aldı. Rusya Federasyonu'nu Gürcistan ve İran izledi."

- En çok giriş yapılan iller



Ocak-Kasım ayında ağırlanan yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı iller sıralamasında 12 milyon 355 bin 65 ile Antalya birinci, 12 milyon 265 bin 177 ile İstanbul ikinci, 3 milyon 540 bin 874 ile Edirne üçüncü sırada yer aldığı bildirilen açıklamada, bu illeri Muğla ve Artvin'in izlediği ifade edildi.



Kasım ayında İstanbul'un 1 milyon 14 bin 984 ile en çok ziyaretçi ağırlayan il olduğu vurgulanan açıklamada, ikinci Edirne'nin 291 bin 501 ziyaretçiyi, üçüncü Antalya'nın 256 bin 238 kişiyi misafir ettiği, bu illeri Artvin ve Kırklareli'nin izlediği belirtildi.



- Yatak sayısı 1 milyon 478 bin 958



Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de Aralık 2018 itibarıyla Bakanlık ve belediye belgeli toplam 11 bin 554 konaklama tesisi ve 1 milyon 478 bin 958 yatak sayısı bulunuyor.



Bakanlık işletme belgeli 3 bin 893 konaklama tesisi 970 bin 73 yatak kapasitesi barındırırken, yatırım belgeli 982 konaklama tesisi 222 bin 247 yatak sayısına sahip.

Türkiye'de 7 bin 661 belediye belgeli konaklama tesisinde de toplam yatak sayısı 508 bin 885.