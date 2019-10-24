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Bakan Albayrak açıkladı! Türkiye 10 sıra daha yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 43. sıradan 10 sıra daha yükselerek 33. sıraya yükseldiğini açıkladı.

24 Ekim 2019 Perşembe 09:20
Bakan Albayrak açıkladı! Türkiye 10 sıra daha yükseldi

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada  "Dünya Bankası’nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde (Doing Business Index) geçtiğimiz yıl sağlanan 17 basamaklık yükselme ile 60. sıradan 43’üncülüğe çıkmıştık. Bankanın bugün açıklanan 2020 raporuna göre de 43. sıradan 10 sıra daha yükselerek 33. ülke konumuna geldik." ifadelerini kullandı.

Albayrak mesajının devamında ise "Bakanlığımız liderliğinde yürüttüğümüz İş Yapma Kolaylığı Reform Çalışmalarına katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarımı, ilgili tüm bakanlıklar ile kamu kurumlarındaki çalışanlarımızı ve TOBB’u tebrik ediyorum.

​Reformlarımızı sürdüreceğiz. İşe başlama, vergi ödeme ve dış ticaret gibi alanlardaki kazanımları ileri taşıyacağız. Özellikle maliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak Türkiye’nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız." dedi.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 09:20
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

  • Necati Necati 10 sa önce
    Bunlar memleketteki krize cosum bulamadınız .hala elekominin iyiliyinden bahsediyoruz .bir ay maaş almayın bakalım .ne olacak .işsizlik her geçen günartıyor .geçim sıkıntıları tavan herşeye zam .kimsede para yok .insanlar evlenmekten kaçıyor hele çocuk olmasını istemiyor 
  • VatandaşVatandaş14 sa önce
    Kendin çal, kendin oyna. Vatandaşın geçiminden Bi haber
  • Hasan BayramoğluHasan Bayramoğlu15 sa önce
    Allah aşkına Albayrak sen konuşma hiç,ne zaman konuşsan arkasından ZAM çıkıyor
  • Erhan DemirErhan Demir15 sa önce
    Tamam güzel,ne değişti.dolar mı düştü. benzin mi; ucuzladı..etin kilosu 20 TL mı oldu... sonra zin; işiniz hükümeti övmek.tok acın halinden anlamaz..
  • DavudiDavudi20 sa önce
    Duydum ki Çin'de bir iş yerinin ruhsatı üç gün içinde çıkmazsa o ilin valisi görevden alınıyormuş. Çinden malzeme geliyor bedava kargo ve gümrüksüz 20 dolar altı için. Biz iki şehir arasına en ucuz kargo 20-30 tl ve kdv var. Nasıl rekabet edeceğiz. Ayrıca çinliler eksik yazıyorlar. Fatura değerini, böylece 20 dolar üstü mallar bile %5-10 vergiye karşı geliyor, kargoda yok. Bizim sadece kdv miz için ve bedava kargo için çinde üretip Türkiyede satsak daha ucuza gelir. İmalathaneyi Çin'e taşımak lazım.
  • Sokrat..Sokrat..20 sa önce
    Ha ha ha
  • bulent akarcalibulent akarcali21 sa önce
    iyi bir sonuc.ama yetmez. Kazakistan dahi 28 de

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