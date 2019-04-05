Turkish Airlines EuroLeague: Olympiakos: 99 - Darüşşafaka Tekfen: 74
Darüşşafaka Tekfen, Turkish Airlines EuroLeague normal sezon son hafta maçında deplasmanda Olympiakos’a 99-74 mağlup oldu.05 Nisan 2019 Cuma 23:51
Darüşşafaka Tekfen, Turkish Airlines EuroLeague normal sezon son hafta maçında deplasmanda Olympiakos’a 99-74 mağlup oldu.
Darüşşafaka normal sezonda oynadığı 30 maçta 5 galibiyet, 25 mağlubiyet alarak, son sırada yer aldı.
Salon: Karaiskakis Stadyum
Olympiakos: Nigel Williams-Goss xx 18, Kostas Papanikolaou xx 11, Nikola Milutinov xx 16, Briante Weber xx 13, Georgios Printezis x 11, Zach Leday xxx 16, Vangelis Mantzaris x 3, Axel Toupane x 4, Sasha Vezenkov x 4, Dimitrios Agravanis x 3, Georgios Bogris x
Başantrenör: David Blatt
Darüşşafaka Tekfen: Stanton Kidd xx 10, Doğuş Özdemiroğlu x, Toney Douglas x 6, Jeremy Evans xx 11, Michael Eric x 9, Kartal Özmızrak x 8, Muhammed Baygül x 9, Jon Diebler x, Berk Demir xx 12, Oğuz Savaş x 5, Emircan Koşut x 4
Başantrenör: Selçuk Ernak
1. Periyot: 20-28 (Darüşşafaka Tekfen lehine)
Devre: 45-44 (Olympiakos lehine)
3. Periyot: 75-56 (Olympiakos lehine)
5 faulle çıkan: Emircan Koşut (Darüşşafaka Tekfen)
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