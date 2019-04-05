Turkish Airlines EuroLeague: Olympiakos: 99 - Darüşşafaka Tekfen: 74 Darüşşafaka Tekfen, Turkish Airlines EuroLeague normal sezon son hafta maçında deplasmanda Olympiakos’a 99-74 mağlup oldu.

Darüşşafaka Tekfen, Turkish Airlines EuroLeague normal sezon son hafta maçında deplasmanda Olympiakos’a 99-74 mağlup oldu.

Darüşşafaka normal sezonda oynadığı 30 maçta 5 galibiyet, 25 mağlubiyet alarak, son sırada yer aldı.



Salon: Karaiskakis Stadyum

Olympiakos: Nigel Williams-Goss xx 18, Kostas Papanikolaou xx 11, Nikola Milutinov xx 16, Briante Weber xx 13, Georgios Printezis x 11, Zach Leday xxx 16, Vangelis Mantzaris x 3, Axel Toupane x 4, Sasha Vezenkov x 4, Dimitrios Agravanis x 3, Georgios Bogris x

Başantrenör: David Blatt

Darüşşafaka Tekfen: Stanton Kidd xx 10, Doğuş Özdemiroğlu x, Toney Douglas x 6, Jeremy Evans xx 11, Michael Eric x 9, Kartal Özmızrak x 8, Muhammed Baygül x 9, Jon Diebler x, Berk Demir xx 12, Oğuz Savaş x 5, Emircan Koşut x 4

Başantrenör: Selçuk Ernak

1. Periyot: 20-28 (Darüşşafaka Tekfen lehine)

Devre: 45-44 (Olympiakos lehine)

3. Periyot: 75-56 (Olympiakos lehine)

5 faulle çıkan: Emircan Koşut (Darüşşafaka Tekfen)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.