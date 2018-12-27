Turki eş-Şebane kimdir? Turki eş-Şebane yeni görevi ne oldu?

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen kabine revizyonu kapsamında aralarında Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in de bulunduğu bazı bakanlar değişti. Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad'ın yerine Turki eş-Şebane atandı. Peki Turki eş-Şebane kimdir? Turki eş-Şebane kaç yaşında? Turki eş-Şebane hangi görevlerde bulundu?

Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'da kabine revizyonuna neden odu. Suudi Arabistan Kraliyet Kararnamesine göre, Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in yerine İbrahim el-Assaf, Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad'ın yerine Turki eş-Şebane, Ulusal Muhafız Bakanı Halid bin Abdulaziz bin Ayyaf'ın yerine Abdullah bin Bender, Eğitim Bakanı Ahmed bin Muhammed el-İsa'nın yerine ise Hamed Al-Şeyh atandı.